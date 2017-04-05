Между тем СКР опубликовал полный список погибших при теракте в метро Петербурга.

Теракт в Петербурге, последние новости: экспертиза ДНК подтвердила личность террориста-смертника в Петербурге

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости о то, что экспертиза ДНК подтвердила личность Акбарджона Джалилова, который, по данным следствия, активировал взрывное устройство в петербургском метро, рассказала

Его личность также подтвердили во время опознания подтвердили и его родители. Сейчас следователи тщательно изучают связи и круг общения предполагаемого террориста.

Отмечается, что на экспертизу отправят и предметы, изъятые во время обыска у Джалилова.

"По ужшкммт предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на "Площади Восстания", но окончательные выводы об этом можно будет сделать тоже только по результатам экспертизы", — добавила Петренко.

Теракт в Петербурге, последние новости: опубликован полный список погибших при теракте в метро Петербурга

Следственный комитет России опубликовал список всех жертв теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;

4) Медянцева Ирина Кузьминична; 06.05.1966.

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991;

10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000;

11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991;

12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990;

13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна).

В настоящее время ведется активная работа следственной группы во взаимодействии с оперативными подразделениями ФСБ и МВД России, направленная на установление всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению.

Ранее TopNews писал, что в СМИ появилось фото первого подозреваемого в совершении теракта. Между тем по последним данным в результате теракта 13 погили, 45 пострадало. Список пострадавших был опубликован в СМИ.

В настоящий момент два человека объявлены в розыск по подозрению в совершении в теракте. СК также установил личность предполагаемого смертника — это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургской подземке сработало взрывное устройство, заложенное в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту».

Как отмечается, поезд в это время ехал в тоннеле. Кустарная бомба была начинена самодельной шрапнелью. Вскоре в прессе появилась информация о втором взрывном устройстве, но в пресс-службе метрополитена заверили, что речь идет просто о бесхозной сумке. Однако, как выяснилось, это все же была бомба.