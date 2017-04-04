Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017: опубликован список всех пострадавших в метро в Спб (ВИДЕО)

Теракт в метро в Петербурге, последние новости 03.04.2017: взрыв в подземке Санкт-Петербурга мог совершить смертник. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Меркель выразила соболезнования из-за теракта в метро.

Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017: опубликован список всех пострадавших при взрыве в метро

По последним данным в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, еще 45 пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В результате взрыва по уточненным данным погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. Специалистами Министерства здравоохранения предприняты меры по оказанию необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим в результате взрыва, а также ужшкммт членам их семей", — говорится в сообщении.

Между тем, по данным "Фонтанки", погибших больше - 14 человек. Издание сообщает, что в НИИ Джанелидзе госпитализировано 15 человек. Самому младшему пострадавшему – 18 лет, старшему – 70 лет. Среди 15 раненых – 8 молодых людей от 18 до 21 года.

Пострадавшие были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, ожогами лица и конечностей, оскольчатыми ранениями и ингаляционными травмами. Некоторые из раненых на данный момент находятся в ожоговой реанимации.

Полный список пострадавших в теракте в Санкт-Петербурге

1. Быстрова Марина Евгеньевна

2. Хасиев Виталий Вилич

3. Митрофанова Наталия Владимировна

4. Николаев Николай Алексеевич

5. Станиславюк Дмитрий Дмитриевич

6. Глазков Дмитрий Михайлович

7. Тихомиров Владимир Владиленович

8. Медянцева Елена Владимировна

10. Еникеев Артур Ринатович

11. Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович

12. Неизвестная №509, примерно 70 лет

13. Неизвестная №510, примерно 35 лет

14. Неизвестная №511 (Эвелина), примерно 24 года

15. Неизвестная №512, примерно 20 лет

16. Бугрова Ирина Леонидовна

17. Петрухина Светлана Николаевна

18. Малыха Нина Ивановна, 64 года

19. Бугрова Анастасия Витальевна

20. Слесаренко Анжелика Геннадьевна

21. Куварин Константин Дмитриевич

22. Захарченко Владимир Константинович

23. Семенов Максим Сергеевич

24. Власов Александр Валерьевич, 18 лет

25. Баранцевич Игорь Алексеевич

26. Смирнова Татьяна Сергеевна

27. Соседова Надежда Максимовна

28. Володько Михаил Валентинович

29. Бахлыкова Евгения Андреевна

30. Зонов Михаил Григорьевич

31. Постнов Сергей Александрович

32. Меливоев Нуридин

34. Абламская Анна Николаевна

35. Зяблицкая Вера Александровна

36. Шабалин Юрий Аркадьнвич

37. Чмыкало Тереза Владимировна

38. Сушкевич Юрий Казимирович

39. Головкова Светлана Борисовна

40. Тарасенков Руслан Игоревич

41. Зяблицкая Александра Андреевна

42. Ульянов Дмитрий Сергеевич, 35 лет

Теракт в метро в Петербурге 3.04.2017: взрыв в подземке Санкт-Петербурга мог совершить смертник

Сегодня по приказу губернатора Полтавченко в Петербурге общественный транспорт работает бесплатно. Кроме того, даже некоторые таксисты принимают активное участие и помогают справиться с пасажиропотоком.

Между тем как сообщил "Газете.Ru" собственный источник в правоохранительных органах, террористический акт в подземке Санкт-Петербурга вполне мог совершить смертник. Эту информацию сейчас разрабатывают оперативные службы. а также подтвердил еще один спикер, работающий в силовых структурах.

Сейчас, как пояснил источник издания, идет идентификация предполагаемого смертника.

Ранее СМИ опубликовали фото предполагаемого организатора взрыва.

Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017. ВИДЕО

Теракт в метро в Петербурге: семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей

Георгий Полтавченко подписал постановление о выплатах материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате взрыва в петербургском метрополитене. Об этом пишет портал Конкретно.ру

Как отмечается, семьям погибших будет выплачено по 1 млн. рублей. Гражданам, получившим травмы тяжелой и средней степени, выплатят по 500 тысяч рублей. Пострадавшим с легкой степенью тяжести выплатят материальную помощь в размере 250 тысяч рублей.

Все выплаты будут совершены из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга. Кроме того, город окажет помощь в организации похорон семьям погибших.

Взырв в метро Санкт-Петербурга: Меркель выразила соболезнования из-за теракта в метро

Канцлер Германии Ангела Меркель направила президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, передает Лайф со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

"С ужасом услышала о взрывах в Санкт-Петербурге, в результате которых убито и ранено так много людей. Всё указывает на то, что это было трусливое нападение. Если это подтвердится, то это варварский акт, который я осуждаю самым решительным образом, и чьи вдохновители должны быть определены и привлечены к ответственности", — отметила госпожа канцлер.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургской подземке сработало взрывное устройство, заложенное в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту».

Как отмечается, поезд в это время ехал в тоннеле. Кустарная бомба была начинена самодельной шрапнелью. Вскоре в прессе появилась информация о втором взрывном устройстве, но в пресс-службе метрополитена заверили, что речь идет просто о бесхозной сумке. Однако, как выяснилось, это все же была бомба.

В связи с трагедией губернатор Северной столицы объявил с 4 апреля трехдневный траур по погибшим.