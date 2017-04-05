Теракт в петербургском метро: ФОТО тела террориста-смертника с места взрыва появилось в Сети

Теракт, Петербург, новые факты 5 апреля 2017: журналисты выяснили подробности идентификации террориста и дозвонились до тезки Джалилова.

Теракт в метро Петербурга: фотография тела террориста с места взрыва опубликовали СМИ

Как писал ранее TopNews, исполнителем теракта в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге стал уроженец киргизского города Ош 22-летний Акбаржон Джалилов, проживавший в последние годы в Санкт-Петребурге.

Судя по всему, Акбаржон Джалилов 1995 года рождения пронес бомбу в рюкзаке, а после самоподрыва от его тела осталась только голова.

До этого он успел заложить взрывное устройство ужшкммт на станции "Площадь восстания", однако, к счастью, этот самоедельный снаряд удалось обезвредить.

СМИ опубликовали фотографии, которыми сейчас располагают спецслужбы. Предполагаемый террорист, опал в объективы видеокамер: молодой человек в красной куртке и рюкзаком за плечами в 14.03 поднялся по эскалатору метро, а через несколько минут после этого он зашел в третий вагон на "синей ветке" и доехал до станции "Сенная площадь". В перегоне между станциями он привел в действие бомбу.

На других снимках запечатлена уже оторванная голова смертника.

Террорист-смертник из петербургского метро Акбаржон Джалилов. ФОТО 18+

По словам официального представителя ГКНБ Киргизии Рахата Сулайманова, родственники Акбаржона Джалилова сейчас допрашиваются в Ошском областном управлении комитета "в рамках оперативно-расследовательских мероприятий в соответствии с законами".

В свою очередь, "Росбалт" пишет о том, что житель Санкт-Петербурга Акбар Джалилов, которого ранее называли предполагаемым террористом-смертником из метрополитена Санкт-Петербурга, оказался жив и отвергает свою причастность к взрыву. Журналисты заверяют, что им удалось дозвониться до Джалилова.

"Нет, здесь произошла какая-то ошибка", - сказал молодой человек.

Возможно, сотрудники издания дозвонились до тезки смертника.