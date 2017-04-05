Теракт в Санкт-Петербурге устроил парень из хорошей семьи (ФОТО)

Взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 осуществил 21-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. До теракта молодой человек успел "наследить" в соцсетях.

Как писал TopNews, накануне следователи установили личность террориста, совершившего самоподрыв в вагоне метро Санкт-Петербурга. Террористом оказался 21-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, проживавший в России последние 6 лет и имевший гражданство нашей страны.

Именно Джалилова зафиксировала камера видеонаблюдения в метро за несколько минут до взрыва. В толпе молодежи, возвращающейся с учебы, он ничем не выделяется: очки в модной оправе, небольшая бородка, рюкзак. В этом-то рюкзаке, по всей видимости, и спрятано самодельное взрывное устройство.

На ужшкммт фото: камера засняла террориста в вестибюле метро в 14:03

"Совместными действиями следователей Следственного комитета России и оперативных служб ФСБ и МВД России установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена", - цитируют "Вести" исполняющую обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Подозреваемому Акбаржону Джалилову 1 апреля исполнилось 22.года. Его семья проживала в киргизском городе Ош. В 2011 году семейство переехало в Россию, но поздне родители вернулись на родину, а сын остался в Северной столице.

"Они со всеми дружили. Семья было очень хорошая, ни с кем не конфликтовали. Дети были воспитанные. Мы хорошо знаем младшего сына, который здесь учился в школе. А старший работал в России. Я его видел пару раз, но он редко приезжал. Я не помню, когда последний раз видел", - рассказал сосед семьи.

В Петербурге Джалилов прожил 6 лет. Он работал в суши-баре и автосервисе, а потом вдруг пропал. Ходили слухи, что он уехал в Корею. Его последнее обновление в соцсетях датируется 15-м годом. На тех кадрах видно, что будущий смертник отпустил бороду.

Ранее информагентства со ссылкой на неназванные источники сообщили о результатах обыска в квартире на Гражданском проспекте, где жил Джалилов.

По информации РИА Новости, во время обыска не было найдено следов взрывчатых веществ, элементов взрывных устройств и экстремистской литературы. Согласно одной из версий, подозреваемого или снабдили бомбами в день теракта, или он собирал их сам в каком-то отдельном помещении.

В свою очередь, "Известия" изучили аккаунт, с которого предполагаемый 22-летний смертник выходил во "ВКонтакте" в свой день рождения — 1 апреля. Проведенный анализ аккаунта позволил проследить его связи с террористическими группами.

Так, у Джалилова было две страницы в соцсети: одна заброшенная еще в 2014 году, а вторая более активная: именно с этого аккаунта он общался со своими сторонниками.

У будущего смертника было всего 11 друзей в соцсети. Также он состоял в пяти группах. Одна из них называется TAWBA. На нее подписаны 4,5 тысячи человек и, судя по содержанию, она является первым уровнем экстремистской пропаганды. Журналист отмечают, что этот слой пропагандистских сообществ фактически выпадает из поля зрения силовиков из-за кажущейся невинности: они камуфлируют пропаганду, и потому трудно доказать их экстремистскую направленность. Однако Джалилов состоял и в более радикальных группах в соцсети.

Полученные сведения, по словам журналистов, являются косвенным подтверждением версии об "исламистском следе" в петербургском теракте, но окончательные выводы предстоит сделать следствию.