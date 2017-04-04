Теракт в Санкт-Петербурге 2017: в Сети появилось ФОТО предполагаемого смертника, совершившего взрыв в метро

Взрыв в Петербурге, последние новости на сегодня 04.04.2017: также была опубликована ссылка на страницу предполагаемого террориста "ВКонтакте".

Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости на сегодня, 4 апреля 2017: в соцсетях опубликовал ФОТО возможного террориста

В сообществе "Ликвидация безграмотности | Русский спецназ" в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована фотография Акбаржона Джалилова 1995 года рождения с комментарием о том, что именно он является "предполагаемым смертником" из метро Санкт-Петербурга.

Предполагаемый террорист ФОТО: соцсети

Публикация в сообществе "Русский спецназ" появилась в ночь с 3 на 4 апреля. В ней администраторы сообщили, что у них в распоряжении имеются фотографии подозреваемого террориста-смертника. При этом к посту прилагается паспортное фото Акбаржона Джалилова 1995 года рождения, уроженца Киргизии, и прикреплены ужшкммт фотографии, распространённые как изображения одного из подозреваемых в причастности к взрывам, сделанные с видео камер наблюдения в метро.

Также пост содержал два снимка головы, сделанные якобы на месте взрыва. Позднее шокирующие кадры были удалены.

Юзеры тут же нашли в соцсети страницу, владелец которой похож на человека из публикации "Русского спецназа". Совпадают также его имя и год рождения. На странице не ведется никакой активности с 2014 года, а до этого было опубликовано несколько фотографий с друзьями. Также по профилю можно сделать вывод о том, что Акбар Джалилов увлекался исламом, единоборствами.

Фото: соцсети

По информации Лайфа, оперативники ФСБ стали выяснять биографию Джалилова, когда обнаружили в эпицентре взрыва останки его тела. Характер повреждений и травм может говорить о том, что бомба взорвалась именно на нём. Предположительно, взрывчатка находилась в рюкзаке.

Уже установлено, что Джалилов родился в киргизской Оши в семье этнических узбеков, а затем перебрался в Россию, где по упрощённой схеме получил российское гражданство. Впрочем, он поддерживал тесные отношения со своими друзьями и родственниками в Оши.

Как пишет изданние, он был студентом одного из питерских колледжей, когда-то занимался единоборствами в питерском КСЕ "Правый берег", но в последние годы увлёкся радикальным исламом.

В спецслужбах считают, что Джалилов мог быть участником международной террористической группировки и лично готовил акцию в подземке. Он закупил компоненты для изготовления "адской машинки". По данным эксперта, мощность самодельной бомбы составляла около 800 гр в тротиловом эквиваленте. Она состояла из "стандартного набора" для кустарного производства — аммиачная селитра, алюминиевая пудра и детонатор.

Ранее Topnews сообщал, что в Национальном антитеррористическом комитете опровергли сообщения СМИ о том, что предполагаемым террористом-смертником является гражданин Казахстана 23-летний Максим Арышев, личность которого удалось опознать накануне.

Как пояснили в НАК, скорее всего, он жертва теракта непосредственно находившийся в эпицентре взрыва.

Вероятным исполнителем теракта в метро официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов назвал уроженца Киргизии, гражданина России. Имя его при этом не указывалось.