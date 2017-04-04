Теракт в Санкт-Петербурге 2107: спецслужбы опровергли причастность гражданина Казахстана к взрыву в метро Спб

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге, апрель 2017: вероятную причастность гражданина страны к теракту подтвердили в Киргизии.

По словам зампредседателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Казахстан Нургали Билисбеков, появившаяся ранее в СМИ информация о причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга азыскиваемого гражданина Казахстана Максима Арышева не соответствует действительности.

"Ранее в СМИ проходила информация, что к теракту, возможно, причастен гражданин Казахстана Арышев Максим Витальевич 1996 года рождения. Я хотел бы сказать, что это информация не соответствует действительности", - приводит его слова "Интерфакс".

"В поле зрения комитета он ранее не попадал, в учетах не значится, партнерами из спецслужб Российской Федерации как исполнитель ужшкммт теракта он не рассматривается. Скорее всего, он жертва теракта непосредственно находившийся в эпицентре взрыва", - добавил Билисбеков.

В свою очередь, спецслужбы Киргизии сообщили, что вероятным исполнителем теракта в метрополитене Северной столицы является уроженец Киргизии, гражданин России.

"Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России", - сказал журналистам официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.

Он отметил, что "киргизские спецслужбы контактируют со спецслужбами Российской Федерации по поводу случившегося в Санкт-Петербурге".

Как писал TopNews, 3 апреля 2017 года около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По информации НАК, в результате погибли 11 человек, еще 45 пассажиров подземки госпитализированы.

С 4 апреля 2017 года в Петербурге объявлен трехдневный траур.