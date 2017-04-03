Теракт в Санкт-Петербурге 3.04.2017: очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва в метро

Взрыв в метро Санкт-Петербурга сегодня, 3 апреля 2017: взрывное устройство было начинено болтами. Генпрокуратура назвала ЧП терактом.

Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017: очевидцы рассказали о последствиях взрыва в метро

Петербурженка Людмила Винник рассказала, что после взрывов в метро Петербурга, где в это время было много пассажиров, люди испугались и старались быстрее выйти на поверхность.

"Я как раз пересаживалась на той ветке, на которой произошло ЧП… на этой станции все люди бежали, гарью пахло, (было) задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход", — сказала Винник в эфире телеканала "Россия 24". Ее ужшкммт цитирует РИА Новости.

По ее словам, в это время в метро было много людей. "Очень много (людей), все бежали. Все, конечно, испугались", — добавила она.

Винник также отметила, что утром станция была закрыта на вход и выход.

"Люди были в крови, у них волосы сожжены. Из вагонов валил дым. Нам сказали двигаться на выход, потому что движение прекращено. Люди бежали просто. Моя подруга была в соседнем вагоне с тем, что взорвался. Она сказала, что его затрясло. Когда она вышла, увидела, что люди все обезображены", — рассказала другая из очевидцев.

Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017: взрывное устройство в метро было начинено болтами

Как писал Topnews, днём 3 апреля на станциях петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремели взрывы.

В результате взрывов 9 человек погибли и более 20 пострадали, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

"По предварительным данным, в результате взрывов в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении.

По последним данным, взрывное устройство на станции петербургского метро "Технологический институт" было начинено болтами, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Взрыв в петербургском метрополитене был террористическим актом. Об этом, как передает Rambler News Service, заявил представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

В ответ на вопрос ведущего, будет ли проверена работа системы безопасности на метрополитене, «которая сегодня дала сбой», Куренной отметил, что этой темой будут заниматься сотрудники следственных органов. По поручению главы СК России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.

Об этом сообщили в эфире канала "Россия 24" представители СКР.

Они подчеркнули, что в северную столицу направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.