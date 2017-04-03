Два человека объявлены в розыск по делу о теракте в Петербурге

Теракт в метро Санкт-Петербурга: взрывотехники обезвредили вторую бомбу

Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти подтвердила информацию о второй бомбе, обнаруженной в городском метро. Как отмечается, мощность взрывного устройства, найденного на станции «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге, составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Теракт в метро Санкт-Петербурга: два человека объявлены в розыск по делу о теракте в Петербурге

Два человека объявлены в розыск по подозрению ужшкммт в подготовке теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, один из них — это тот, кто заложил взрывное устройство в вагоне поезда, а второй — человек, оставивший бомбу на станции «Площадь восстания».

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургской подземке сработало взрывное устройство, заложенное в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». По сведениям «Фонтанки», при теракте погибли 14 человек. По официальным данным, десять.

Как отммечается, поезд в это время ехал в тоннеле. Кустарная бомба была начинена самодельной шрапнелью. Вскоре в прессе появилась информация о втором взрывном устройстве, но в пресс-службе метрополитена заверили, что речь идет просто о бесхозной сумке. Однако, как выяснилось, это все же была бомба.

В связи с трагедией губернатор Северной столицы объявил с 4 апреля трехдневный траур по погибшим.