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На YouTube появилось ВИДЕО первых секунд после убийства Вороненкова в Киеве

Опубликовано 23.03.17 21:31 На YouTube появилось ВИДЕО первых секунд после убийства Вороненкова в Киеве

На видеохостинге Ютуб появилось ВИДЕО, снятое очевидцами сразу после убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве.

На видеохостинге YouTube появилось видео, снятое на месте расстрела экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова в центре Киева возле отеля "Премьер палас" в первые секунды после покушения.

Как видно на распространенных кадрах, на тротуаре лежит тело убитого экс-депутата и его охранника, который по сообщениям СМИ, получил ранение в живот, успев выстрелить в киллера. 

Сам киллер, также не подающий признаков жизни, распластался возле машины неподалеку.

Движение по ужшкммт улице, судя по неработающим светофорам, частично ограничено.

YouTube ВИДЕО первых секунд после убийства Вороненкова в Киеве появилось в  Сети

На другом видео, записанном из окна автомобиля, показана обстановка возле дома, у которого лежит тело. На кадрах, снятых из окна одного из зданий по соседству, показаны собравшиеся вокруг тела люди, слышны звуки сирен.

YouTube ВИДЕО с места убийства Вороненкова теперь предстоит изучит следователям

Еще на одних кадрах, опубликованных "Федеральным агентством новостей", видно, как на месте происшествия работает экспертная служба, состоящая из нескольких человек. Место преступления уже огорожено лентой, однако вокруг толпятся несколько десятков любопытствующих.

Лицо Вороненкова залито кровью. Особый интерес экспертов представляет телефон убитого экс-депутата. Тело грузят на черный полиэтиллен и увозят, очевидно, для дальнейших исследований и экспертиз.

YouTube ВИДЕО: эксперты работают на месте убийства экс-депутата Госдумы

Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в четверг в Киеве. Убийца также ранил его охранника, но сам получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.
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