 
TOP 10

1 Задержан киллер, застреливший Дениса Вороненкова в Киеве (ФОТО)

2 Момент первого взрыва в Харькове на складе боеприпасов попал на ВИДЕО

3 Организаторы "Евровидения" заступились за Юлию Самойлову

4 Двух сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на деньги клиента

5 Павел Дуров завел YouTube-канал, чтобы потроллить подписчиков (ВИДЕО)

6 «Выглядим мелочно и подло»: депутат Рады резко высказался о запрете въезда Самойловой на Украину

7 В Якутске нетерпеливый покупатель избил женщину с ребенком (ВИДЕО)

8 Синоптики: в Москве в ближайшие дни вернется мороз и снег

9 Ученые выяснили, как спрогнозировать свою смерть

10 Двое китайцев чудом выжили после падения на них фуры с кирпичами (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Убийство Вороненкова в Киеве: экс-депутата Госдумы застрелили в центре украинской столицы (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 23.03.17 13:58 Убийство Вороненкова в Киеве: экс-депутата Госдумы застрелили в центре украинской столицы (ФОТО, ВИДЕО)

Муж Марии Максаковой убит в Киеве: Дениса Вороненкова застрелили возле "Премьер-палаца".

Денис Вороненков, убийство в Киеве: муж Марии Максаковой убит в самом центре города

В центре украинской столицы в результате перестрелки был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, против которого на родине было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу киевской полиции Андрея Крищенко.

Убийство Дениса Вороненкова в Киеве 23.03.2017. ВИДЕО

"Приблизительно 40 минут назад была перестрелка возле входа в отель "Премьер-палас", один погиб, двое ранены, они находятся в больнице. Уже установлена личность ужшкммт погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков", - сказал Крищенко.

Он отметил, что в настоящее время полиция рассматривает версию заказного убийства.

Как писал TopNews, в октябре 2016 года муж Марии Максаковой Денис Вороненков эмигрировал на Украину, где дал резонансные интервью, в которых, в частности, назвал присоединение Крыма к России ошибкой, а также подверг критике политику российских властей в отношении Украины.

После этого в отношении Вороненкова в России было возбуждено уголовное дело за мошенничество, он был объявлен в федеральный розыск.
Другие материалы по этой теме

В Казахстане убит чемпион мира по пауэрлифтингу

Басманный суд санкционировал заочный арест беглого экс-депутата Вороненкова

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга