Убийство Вороненкова в Киеве: экс-депутата Госдумы застрелили в центре украинской столицы (ФОТО, ВИДЕО)

Муж Марии Максаковой убит в Киеве: Дениса Вороненкова застрелили возле "Премьер-палаца".

Денис Вороненков, убийство в Киеве: муж Марии Максаковой убит в самом центре города

В центре украинской столицы в результате перестрелки был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, против которого на родине было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу киевской полиции Андрея Крищенко.

Убийство Дениса Вороненкова в Киеве 23.03.2017. ВИДЕО

"Приблизительно 40 минут назад была перестрелка возле входа в отель "Премьер-палас", один погиб, двое ранены, они находятся в больнице. Уже установлена личность ужшкммт погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков", - сказал Крищенко.

В центре Киева расстреляли бывшего депутата российской Госдумы

Беглоглый политик Денис #Вороненков убит средь бела дня перед гостиницей pic.twitter.com/H0N6ccwia1 — Ігорь (@UaNavigator) 23 марта 2017 г.

Он отметил, что в настоящее время полиция рассматривает версию заказного убийства.

Как писал TopNews, в октябре 2016 года муж Марии Максаковой Денис Вороненков эмигрировал на Украину, где дал резонансные интервью, в которых, в частности, назвал присоединение Крыма к России ошибкой, а также подверг критике политику российских властей в отношении Украины.

После этого в отношении Вороненкова в России было возбуждено уголовное дело за мошенничество, он был объявлен в федеральный розыск.