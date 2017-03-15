В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»

Захарова, а также капитан команды КВН «Парапапарам» Иван Абрамов ответили на доклад структуры НАТО о КВН и «Вечернем Урганте».

В НАТО Центр стратегических коммуникаций альянса обвинил российскую телевизионную программу КВН в том, что она является "инструментом политической стратегической коммуникации". Об этом говорится в исследовании под названием "StratCom смеется. В поисках аналитической основы", сообщает Рен-ТВ. Как отмечается, доклад был заказан Министерством обороны Латвии.

Согласно документу, эксперты альянса рассмотрели выступление команды "Парапапарам" из Москвы на фестивале "Голосящий КиВиН". Авторы доклада утверждают, что КВН как коммерческий проект развивается, в том числе, благодаря особым отношениям ужшкммт правообладателей с российскими властями. В свою очередь, Кремль получает «доступ к готовой служить режиму стратегической аудитории», которой поставляется ориентированный на нее эмоционально окрашенный контент.обы есть "особые отношения" с Кремлем.

В частности, авторы исследования сравнили две фотографии. На одной из них экс-президент США Барак Обама едет на велосипеде по парку и фотоснимок из Сети, на котором изображен президент России Владимир Путин верхом на медведе.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала публикацию доклада, отметив, что «не удивится, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками».

Также капитан команды КВН «Парапапарам» Иван Абрамов сообщил RT, что не согласен с выводами авторов доклада. По его мнению, программа «процветает из-за особых отношений молодежи с таким понятием, как юмор, и из-за фигуры Александра Васильевича Маслякова».

Презентация доклада «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы» состоится в Латвийском университете в пятницу, 17 марта.

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom был учрежден в январе 2014 года и спонсируется Эстонией, Италией, Польшей, Германией, Литвой и Великобританией. Организация занимается изучением внешних информационных угроз и разработкой способов противостояния.