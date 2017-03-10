В Южной Корее президента после импичмента отстранили от власти

Южнокорейский Конституционный суд поддержал импичмент президенту страны Пак Кын Хе, ранее объявленный парламентом. Сообщается, что "за" высказались все восемь судей. Таким образом, в ближайшее время в стране состоятся новые выборы.
Пак Кын Хе является подозреваемой по коррупционному делу. Согласно решению Конституционного суда, президент будет немедленно отстранена от должности и может быть подвергнута уголовному преследованию по ранее выдвинутым обвинениям.
Как писал TopNews, расследование в отношении Пак Кын Хе ужшкммт началось после публикаций в прессе информации о связи Кын Хе с дочерью лидера религиозного культа "Церковь вечной жизни" Цой Сун Силь. Ранее та была арестована по подозрению в вымогательстве денег у ряда южнокорейских компаний.
Сообщается, что дружба с президентом позволяла Сун Силь направлять пожертвования в подконтрольные ей некоммерческие фонды, а Кын Хе же покрывала коррупционную деятельность своей подруги.
В акциях протеста против Пак Кын Хе в стране приняли участие сотни тысяч человек.
Внеочередные президентские выборы в Южной Корее пройдут в течение ближайших 60 дней.