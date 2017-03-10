 
TOP 10

1 СМИ: нежелающим откладывать себе на пенсию россиянам повысят налоги

2 В Германии мужчина с топором устроил бойню на вокзале: ранены семь человек (ВИДЕО)

3 Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова признали банкротом

4 В Южной Корее президента после импичмента отстранили от власти

5 Зачем Хабенский чистил зубы аджикой?

6 Эксперты: апрель начнется с высоких курсов евро и доллара

7 Госдеп: встреча коалиции по борьбе с ИГИЛ пройдет без России

8 Польша отказалась подписывать документ по итогам саммита ЕС в Брюсселе

9 СМИ раскрыли сенсационные подробности пропажи малазийского Boeing

10 Дача за 200 млн и львенок для дочки: арестованный за взятку генерал МВД жил на широкую ногу

Новости наших партнеров

В Южной Корее президента после импичмента отстранили от власти

Опубликовано 10.03.17 08:44 В Южной Корее президента после импичмента отстранили от власти

Конституционный суд отстранил от власти главу Южной Кореи Пак Кын Хе.

Южнокорейский Конституционный суд поддержал импичмент президенту страны Пак Кын Хе, ранее объявленный парламентом. Сообщается, что "за" высказались все восемь судей. Таким образом, в ближайшее время в стране состоятся новые выборы.

Пак Кын Хе является подозреваемой по коррупционному делу. Согласно решению Конституционного суда, президент будет немедленно отстранена от должности и может быть подвергнута уголовному преследованию по ранее выдвинутым обвинениям.

Как писал TopNews, расследование в отношении Пак Кын Хе ужшкммт началось после публикаций в прессе информации о связи Кын Хе с дочерью лидера религиозного культа "Церковь вечной жизни" Цой Сун Силь. Ранее та была арестована по подозрению в вымогательстве денег у ряда южнокорейских компаний.

Сообщается, что дружба с президентом позволяла Сун Силь направлять пожертвования в подконтрольные ей некоммерческие фонды, а Кын Хе же покрывала коррупционную деятельность своей  подруги.

В акциях протеста против Пак Кын Хе в стране приняли участие сотни тысяч человек.

Внеочередные президентские выборы в Южной Корее пройдут в течение ближайших 60 дней.
Другие материалы по этой теме

«Что нам теперь делать?»: американская конгрессвумен обвинила Россию в "нападении на Корею"

В Южной Корее президенту объявили импичмент

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга