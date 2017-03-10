В Южной Корее президента после импичмента отстранили от власти

Конституционный суд отстранил от власти главу Южной Кореи Пак Кын Хе.

Южнокорейский Конституционный суд поддержал импичмент президенту страны Пак Кын Хе, ранее объявленный парламентом. Сообщается, что "за" высказались все восемь судей. Таким образом, в ближайшее время в стране состоятся новые выборы.

Пак Кын Хе является подозреваемой по коррупционному делу. Согласно решению Конституционного суда, президент будет немедленно отстранена от должности и может быть подвергнута уголовному преследованию по ранее выдвинутым обвинениям.

Как писал TopNews, расследование в отношении Пак Кын Хе ужшкммт началось после публикаций в прессе информации о связи Кын Хе с дочерью лидера религиозного культа "Церковь вечной жизни" Цой Сун Силь. Ранее та была арестована по подозрению в вымогательстве денег у ряда южнокорейских компаний.

Сообщается, что дружба с президентом позволяла Сун Силь направлять пожертвования в подконтрольные ей некоммерческие фонды, а Кын Хе же покрывала коррупционную деятельность своей подруги.

В акциях протеста против Пак Кын Хе в стране приняли участие сотни тысяч человек.

Внеочередные президентские выборы в Южной Корее пройдут в течение ближайших 60 дней.