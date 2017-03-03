Российские политики прокомментировали расследование Навального о "тайной империи" Медведева

Фонд Навального потребовал от СКР возбудить дело против Медведева и Усманова. Один из руководителей фондов «тайной империи» Медведева и пресс-секретарь Тимакова уличили ФБК в «политической пропаганде».

Директор фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Роман Рубанов отправил в четверг в Следственный комитет России (СКР) заявление о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена Алишера Усманова по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 291 УК (дача взятки), пишут "Ведомости".

В заявлении говорится, что в августе 2010 г. Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, «который организован и управляется Дмитрием Медведевым», бизнесмен Алишер Усманов безвозмездно по договору пожертвования имущества и договору дарения недвижимого имущества передал земельный участок в селе Знаменское Московской ужшкммт области с жилым домом. Председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева Илья Елисеев, в гендиректором — еще один однокурсник, Алексей Четвертков. Оценочная рыночная стоимость имущества — 5 млрд руб., говорится в заявлении.

«Поскольку предпринимательская деятельность Усманова А. Б. существенно связана с государственными контрактами, а также с нормативными и ненормативными правовыми актами, принятыми Медведевым Д. А. в отношении аффилированных с Усмановым А. Б. юридических лиц, имеются основания полагать, что вышеуказанная передача недвижимого имущества стоимостью 5 млрд руб. является взяткой», - говорится в заявлении.

Еще в одном заявлении Рубанов просит возбудить дело по ст. 160 (растрата) в связи с инвестициями Фонда региональных некоммерческих проектов «Дар». В заявлении говорится, что фонд, занимающийся формированием имущества, по закону не имеет права распоряжаться им не иначе как для целей, которые определены его уставом, например передавать его третьим лицам без получения эквивалентного возмещения. Среди целей фонда – социальная поддержка и защита инвалидов, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан, охрана окружающей среды и др.

Однако в сентябре 2014 г. «Дар» передал безвозмездно в собственность некоммерческому фонду «Градислава» недвижимое имущество — земельный участок в селе Миловка Приволжского района Ивановской области, а Фонду поддержки зимних олимпийских видов спорта – здание площадью 1268,4 кв. м в селе Эсто-Садок. Таким образом, в действиях гендиректора «Дара» Виктора Давыдова содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), говорится в заявлении. Рубанов требует возбудить в отношении Давыдова уголовное дело.

Заявления о возбуждении уголовного дела были направлены через электронную приемную СКР (там им, по информации Рубанова, присвоены номера 473586 и 473584).

Расследование Навального против Медведева: реакция политиков

Материал оппозиционера Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве "носит ярко выраженный предвыборный характер", заявила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

Она назвала ролик, который Навальный выложил в Интернет, пропагандистским выпадом "оппозиционного и осужденного персонажа". Тимакова отметила, что комментировать материалы Навального – бессмысленно, сообщает ТАСС.

"Расследование" в отношении Дмитрия Медведева прокомментировал заместитель секретаря Генсовета "Единой России", депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. По его словам, обнародованный материал является всего лишь очередной тщетной попыткой оппозиционера Алексея Навального напомнить о себе.

"В партии считают, что комментировать заявления и опусы человека, которого суд неоднократно признавал преступником, по меньшей мере, странно, — отметил политик. — Общеизвестно, что все так называемые "расследования" этого человека заканчивались пшиком, то есть, ничем". При этом Евгений Ревенко напомнил, что результаты последних опросов общественного мнения для Алексея Навального — это приговор.

Валерий Гартунг, заместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме признался "Медузе", что не читал материалов расследования.

"То, о чем вы говорите, это достаточно серьезные обвинения. Чтобы комментировать это, сначала эти сведения должны быть подтверждены, потому что пока это просто какая-то информация, требующая подтверждения. Мало ли, что опубликовано — часто информация не находит подтверждения", - заявил он.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Раиса Кармазина считает расследование ФБК политически ангажированным.

"Я не читала этой статьи. Мало ли что там пишет Навальный, он кто такой? Прокурор, [сотрудник] СК РФ? Он просто гражданин. Это его личное дело, понятное; человек, который лезет в политику, который ничего не сделал для страны, вообще ничего, ноль! И я его комментировать не собираюсь. Пусть сначала бревно в глазу вытащит. [По поводу сотрудников ФБК, которые работали над расследованием]: ну и пусть работали, журналисты — это не следователи. Для этого у нас есть все институты власти. Кому положено, тот пускай и занимается. Я не собираюсь никуда [обращаться с просьбой проверить информацию], потому что у меня забот полон рот. Да и кто он такой? На каждый чих обращаться? Предвыборный год, что — не понятно, что ли?", - цитирует Кармазину издание.

Григорий Явлинский, председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» уверен, что если все это правда, "уйти в отставку должен президент, не говоря уж о Медведеве, в противном случае эта публикация — часть мероприятий предвыборной кампании Путина".

Михаил Шмаков, член центрального штаба «Общероссийского народного фронта», руководитель рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», председатель Федерации независимых профсоюзов России в расследование не поверил:

"Нужны объективные факты, а не просто заявления Навального, который на этом строит свою политическую карьеру и пытается под видом расследования уйти от собственных нарушений закона и от уголовного преследования. Медведев ли [главный герой расследования], Путин, вы, Петров, Сидоров — Навальный не авторитет! Это его способ зарабатывания денег. Завтра он про вас напишет — и что?".

Один из руководителей фондов «тайной империи» Медведева назвал его политическим вбросом

Заместитель председателя правления Газпромбанка и однокурсник премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев заявил, что он считает расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» чиновника «информационным вбросом». Об этом также пишут «Ведомости».

«Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований»,– отметил он.

По словам Елисеева, те организации, в которых он выступает «акционером, учредителем или руководителем», ведут законную деятельность, а, кроме того, никак не связаны «ни с кем из политических деятелей или государственных служащих».