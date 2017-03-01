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Новости Новороссии сегодня 01.03.2017: в ДНР и ЛНР введено внешнее управление на предприятиях Украины

Опубликовано 01.03.17 09:00 Новости Новороссии сегодня 01.03.2017: в ДНР и ЛНР введено внешнее управление на предприятиях Украины

Новости Новороссии сегодня, за последний час: власти самопровозглашенных республик Донбасса перевели на внешнее управление расположенные на своих территориях предприятия.

Новости Новороссии сегодня 1 марта 2017: в ДНР и ЛНР введено внешнее управление на украинских предприятиях 

Власти ДНР и ЛНР перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на территории этих самопровозглашенных республик. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в совете министров ДНР.

"На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с 00:00 1 марта вводится внешнее государственное управление", — отметил собеседник агентства.

Информацию о переводе предприятий под внешнее управление подтвердили в ЛНР.

"Вводится внешний ужшкммт администратор от государства ЛНР, и налоги будут поступать в бюджет республики", — добавил источник.

Как писал TopNews, 28 февраля 2017 года стало известно, что неизвестные вооруженные люди захватили стадион "Донбасс Арена" в Донецке, заблокировав доступ в пункты выдачи гуманитарной помощи в части Донбасса, неподконтрольной Киеву.

До этого главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 00:00 часов 1 марта 2017 года снять блокаду с путей в республики, пообещав в противном случае ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь на Украину.
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