В Донецке вооруженные люди захватили "Донбасс-Арену"

Неизвестные злоумышленники заблокировали помещения, инвентарь и гуманитарную помощь.

В Донецке группа неизвестных вооруженных людей захватила стадион "Донбасс Арена". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в гуманитарном штабе Фонда Рината Ахметова.

Отмечается, что заблокирован, в частности, распределительный центр на стадионе, нет доступа в пункты выдачи гуманитарной помощи в части Донбасса, неподконтрольной Киеву.

"Помещения, инвентарь и вся гуманитарная помощь штаба заблокированы, и волонтеры штаба не имеют к ним доступа", — сказано в сообщении штаба.

Накануне глава ДНР Александр Захарченко заявил о том, что ужшкммт на территории самопровозглашенной республики создан штаб, который будет контролировать процесс перевода украинских предприятий под внешнее управление. Захарченко объяснил это необходимостью запуска работы на предприятиях, которые были остановлены из-за устроенной украинскими радикалами блокады.