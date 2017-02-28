"Похоже, Трамп на пределе": психиатр поставил диагноз президенту США

Специалист в области психиатрии проанализировал душевное здоровье президента США.

Американский невролог и психиатр Карл-Йоахим Цандер проанализировал психическое состояние здоровья президента США Дональда Трампа и по итогам своей работы заявил о необходимости разработки программы психологической помощи для главы Белого дома.

"Эксперты в области "трампологии" сходятся во мнении, что Дональд Трамп может иметь психические отклонения в виде склонности к нарциссизму. Правда, нарциссизм может проявляться в мягкой форме, оказывать на личность позитивный эффект и даже способствовать ужшкммт успеху в жизни. Однако для окружающих подобные особенности проявления нарциссизма у человека всегда несут с собой дискомфорт. Боюсь, что в случае с Трампом мы имеем дело с тем нарциссизмом, который рискует превратиться в нечто опасное: Трамп верит в то, что может управлять США, как своим бизнесом. И он с этим не справится. Я считаю, что Трамп находится на пределе. Я не вижу у него признаков антисоциального расстройства личности, но могу констатировать нарушения адекватного социального поведения", - сказал профессор в интервью немецкому журналу Focus, сообщает Инопресса.

По его словам, это выражается в том, что "нарушаются социальные правила, отсутствует сожаление, а при возникновении проблем с реализацией какой-либо задачи вина возлагается на кого-то другого".

Психиатр отмечает, что Трамп "в высшей степени раздражителен", а его нарциссизм быстро оборачивается гневом, агрессией и желанием судиться со всеми и каждым.

"Сегодня Трамп нападает на судей или СМИ, раньше, будучи бизнесменом, он вел около 3500 судебных процессов. По своей сути личность, склонная к нарциссизму, имеет склонность и к истерии. В настоящий момент психические проблемы Трампа находят выражение и в его абсурдных высказываниях, выдумках и лжи. Личность Трампа уже имеет психопатические черты - он считает всех вокруг идиотами. Эта мания величия, раздутое идеальное "я", которому он не в состоянии соответствовать, определенно обречено на провал. Думаю, он не выдержит четыре года в должности президента", - поясняет психиатр.

Как отмечает Карл-Йоахим Цандер, Трам считает, что может позволить себе не контролировать свои слова и поступки, президент США "убежден в своей сексуальности", к тому же "множество женщин считают его манеру поведения весьма эротичной".

Цандер подчеркивает, что Трампу срочно надо обратиться за помощью к специалистам.

"Однако он принадлежит к тому типу людей, которые считают психиатров тупыми и бесполезными", - отмечает специалист. "Но у меня такое ощущение, что помощь Трампу все-таки нужна, иначе в Америке все будет только хуже. У меня уже есть первый пациент-американец, который уехал из США из-за Трампа", - добавляет специалист.