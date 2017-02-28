СМИ назвали нового фаворита для поездки на "Евровидение" от России (ВИДЕО)

По словам журналистов, певца Александра Панайотова готова заменить его конкурентка по шоу "Голос.

У одного из главных фаворитов на участие в "Евровидении-2017" от России, похоже, появился серьезный конкурент. Как сообщает Life, певца Александра Панайотова может заменить победительница шоу "Голос" — Дарья Антонюк.

Пользователи соцсетей развернули бурную кампанию в поддержку молодой артистки и публикуют ее фото с хештегами #АнтонюкнаЕвро.

Ранее Дарью Антонюк называли лишь одной из возможных претенденток на поездку в Киев, однако после неожиданного заявления менеджера финалиста "Голоса" о том, что Александр не ужшкммт жалеет о том, что не поедет на "Евровидение", новым фаворитом стала именно Дарья.

Впрочем, официально "Первый канал" пока не делал никаких официальных заявлений относительно участника от России. Ожидается, что его имя станет известно до 11 марта. Ситуацию предпочитает не комментировать и сама Дарья Антонюк.

В свою очередь, Александр Панайотов во время интервью с Юлией Меньшовой в программе "Наедине со всеми" от 28 февраля 2017 не стал отрицать своего возможного участия в международном песенном конкурсе. Об этом ведущая и гость в студии говорят в конце 16-й минуты записи.