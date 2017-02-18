Биатлон, ЧМ 2017, эстафета, мужчины, результаты сегодня 18.02.2017: "золото" - у сборной России! (ВИДЕО)

18 февраля 2017 в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась мужская эстафета, победу в которой праздновала сборная России.

Биатлон сегодня, ЧМ 2017, эстафета, результаты у мужчин 18.02.2017: "золото" - у России!

18 февраля 2017 года в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону состоялась самая зрелищная дисциплина - мужская эстафетная гонка 4х7,5 км.

Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина в напряженной борьбе впервые за 10 лет сумела завоевать золотую медаль ЧМ.

Серебряная медаль у сборной Франции. И замкнули тройку сильнейших австрийские биатлонисты.

Биталон, ЧМ 2017, эстафета, мужчины: обзор гонки 18 февраля 2017

Стартовавший на первом этапе Алексей Волков, известный своей быстрой и самое главное прицельной стрельбой, на ужшкммт этот раз не смог отстрелять на "ноль" и с двумя промахами передал эстафету Максиму Цветкову только седьмым. При этом отставание от лидеров составило порядка 20 секунд.

Тем не менее Цветков уже на первом огневом рубеже на "лежке" своей безупречной стрельбой подтянул сборную на 6-е место, сократив отставание о Германии до 7 секунд. А после "стойки", где Максиму также не понадобились дополнительные патроны, российская сборная перед третьим этапом вернулась в лидирующую группу, впрочем все же уступая выбившемся в лидеру французу и итальянцу порядка 9 секунд.

Однако уже на первом огневом рубеже победитель пасьюта на Кубке мира в шведском Эстерсунде Антон Бабиков, отстреляв без промахов, выбился в лидеры гонки. Со "стойки" россиянин ушел с отрывом от австрийцев в 8 секунд.

На свой заключительный этап лидер российской сборной Антон Шипулин уходил в компании австрийца Ландертингера, имея гандикап перед французом Мартеном Фуркадом 12 секунд. Впрочем, уже на первом огневом рубеже оказались сразу представители четырех стран - России, Австрии, Франции и Германии.

Шипулин блестяще справился с волнением на "лежке" и ушел первым на дистанцию без дополнительных патронов. В 10 секундах за Антоном отправился Фуркад.

На "стойке" россиян допустил промах, что позволило вплотную французу приблизиться к нашему спортсмену.

Однако Шипулин сумел оторваться от Фуркада, завоевав первое золото чемпионата мира 2017 для нашей сборной!

Победа наших биатлонистов позволила сборной России подняться на четвертое место в общекомандном зачете (золото и серебро). На первой позиции Германия (5, 1, 0), на второй - Франция (1, 2, 4), на третьей - Чехия (1, 2, 1).

Чемпионат мира завершится 19 февраля женским и мужским масс-стартом. Напомним, пока в активе нашей сборной помимо "золота" в мужской эстафете также "бронза" в смешанной эстафете.

Биатлон сегодня, мужчины, эстафета 18 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Чемпионат мира — 2017. Хохфильцен, Австрия Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Россия — 1:14.15,0 (0+3).

2. Франция +5,8 (0+4).

3. Австрия +20,1 (0+10).

4. Германия +29,6 (0+8).

5. Италия +1.30,8 (0+5).

6. Украина +1.41,3 (0+10).

7. США +1.50,5 (0+8).

8. Норвегия +2.22,3 (1+8).

9. Болгария +2.50,3 (1+7).

10. Чехия +3.10,0 (1+15).