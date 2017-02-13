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На Алтае упал вертолет с бывшим вице-премьером республики

Опубликовано 12.02.17 22:04 На Алтае упал вертолет с бывшим вице-премьером республики

На борту упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson находился бывший вице-губернатор республики Алтай Анатолий Банных.

Бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, замгендиректора московского вертолетного комплекса «Хелипорт» Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также известный бейсджампер Глеб Вореводин находились на борту вертолета Robinson R-66, потерпевшего крушение вечером в воскресенье в акватории Телецкого озера, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства вертолет Robinson мог упасть из-за ошибки пилотирования или плохих погодных условий.

Согласно информации «Интерфакса», бывший вице-губернатор мог находиться за штурвалом ужшкммт вертолета. Официального подтверждения этому сообщению нет.

Ранее очевидцы сообщили, что в Турочакском районе Алтая в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет. Группа спасателей из 60 человек уже направилась к возможному месту крушения.

На сайте АОПА-России отмечается, что Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России. Свою летную деятельность начал с полетов на самодельной технике. Летал на большом количестве летальных аппаратов - в сумме около 100. В 2013 году он входил в состав пилотов первого в истории России кругосветного путешествия на вертолетах.

Напомним, в 2009 году Банных был одним из выживших в результате крушения вертолета Ми-8 у горы Черной в Кош-Агачском районе республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Тогда жертвами катастрофы стали семь человек, в том числе — полпред президента России в Госдуме Александр Косопкин.
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