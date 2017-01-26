В Москве задержали таксиста, выбросившего 2-летнего ребенка из машины

Против московского таксиста, выбросившего двухлетнего ребенка из машины в центре столицы, возбуждено уголовное дело.

Полиция Москвы проводит проверку по факту инцидента на Воронцовской улице близ Таганской площади, где водитель столичного такси вышвырнул из автомобиля двухлетнего ребенка, вместе с беременной матерью и бабушкой, из-за якобы испачканного ногами кресла.

По словам пострадавшей матери малыша, она вызвала автомобиль через сервис «Яндекс.Такси», чтобы отправиться с сыном и мамой в поликлинику. Через положенное время к подъезду подъехал ужшкммт автомобиль Kia.

Женщины с ребенком сели в машину. Во время посадки малыша поставили ногами на заднее сиденье. Это не понравилось таксистку. Уже в конце поездки мужчина в ультимативной форме потребовал, чтобы женщина вытерла насухо кресло.

— Я ответила, что мы уже все вытерли, сами сев на это место. Тем более, что у ребенка были чистые сапоги — мы его выносили из дома на руках. Неожиданно в ответ на это мужчина вспылил и бросился на меня, — рассказала в интервью Лайфу Диор Исмаилова.

По словам пострадавшей, таксист схватил ее за шею и оттолкнул. За нее вступилась пожилая мама, у которой на руках был ребенок. Водитель ударил женщину, после чего она упала на землю, выронив малыша.

В итоге мальчику потребовалась медицинская помощь. По словам источника в правоохранительных органах, у двухлетнего мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение.

В столичной полиции уже установили личность водителя. Выяснилось, что агрессивный водитель является уроженцем Средней Азии, а в Москве занимался извозом с помощью агрегатора «Яндекс.Такси».

В отношении таксиста после его допроса было возбужено уголовное дело. Как сообщила пресс-служба городского ГУ МВД, действия водителя квалифицированы по статье 116 УК РФ - "Побои". Извозчику грозит арест или исправительные работы.

Позже компания "Яндекс. Такси" вычислила, с каким таксопарком сотрудничал автохам, и заблокировала его аккаунт в системе. Теперь он больше не может принимать заказы от "Яндекса".