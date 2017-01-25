СМИ: миллионер Алекс Смерфит бросил Викторию Боню ради модели Тейлор Ховард (ФОТО)

Журналисты отмечают, что девушки очень похожи друг на друга.

Личная жизнь известной телеведущей и бывшей участницы "Дома 2" Виктории Бони всерьез обеспокоила ее поклонников. Дело в том, что звезда уже давно перестала публиковать в соцсетях совместные снимки со своим гражданским мужем, миллионером Алексом Смерфитом, увеличив при этом число снимков, сделанных в путешествиях и дорогих ресторанах, где она проводит время с подругами.

Фанаты Бони тут же заподозрили ее в том, что ее роман ужшкммт со Смерфитом закончился, но красотка просто не хочет выносить ситуацию в своей личной жизни на всеобщее обозрение. При этом подозрения поклонников усилились после того, как возлюбленный россиянки восстановил свой аккаунт в "Инстаграм" обнародовать эту новость. Их подозрения усилились, после того как избранник звезды восстановил свой "Инстаграм".

По слухам, разлад в отношениях пары спровоцировала модель Тейлор Ховард, на которую миллионер подписался в соцсетях. Выяснилось, что недавно бизнесмен вместе с молодой звездой модных журналов отправились в путешествие по островам Карибского моря. Так, надавно на страницах Смерфита и Ховард появились снимки, сделанные в Сен-Бартеле, хотя Виктория Боня сейчас находится в Москве.

Фото опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit) Янв 19 2017 в 7:23 PST

Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard) Июн 6 2016 в 10:46 PDT

Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard) Окт 12 2016 в 5:09 PDT

Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard) Янв 20 2017 в 2:56 PST

Как ранее сообщал Topnews, на днях Виктория Боня угодила в скандал в Дубае. Руководство пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah попросила русских моделей, среди которых была и бывшая звезда шоу "Дом -2", не публиковать в их интерьерах свои откровенные снимки. Мол, их гостиница семейная и подобные интимные снимки дискредитируют отель.