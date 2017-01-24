Эротические ФОТО российских звезд в Instagram возмутили администрацию отеля в Дубае

Интимные ФОТО в Инстаграм российских звезд разозлили администрацию отеля в Дубае
В Дубае администрация местного пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah выразила крайнее возмущение в связи с появившимися в Сети откровенными снимками российских знаменитостей, сделанных в гостинице.
Как пишет Daily Mail, ряд российских звезд приняли участие в фотосессии на территории Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah. Среди них оказалась телеведущая Виктория Боня, актриса Анна Калашникова, модель из Тюмени Алена Шишкова и другие знойные красотки.
По словам руководства отеля, их гнев вызвал тот факт, что в геотегах откровенных снимков в соцсетях указано название гостиницы, что, на их взгляд, наносит удар по репутации гостиницы.
"Это арабская страна. Мы получили много жалоб от семей с детьми", — цитирует Лайф представителя Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, призвавшего российских моделей удалить геотеги с названием отеля с фотографий.
"Пусть фотография просто будет помечена, как сделанная в Дубае", — предложил он.
В свою очередь, эксперт туристической отрасли рассказал изданию Dni.ru, что модели перед съемкой, судя по всему, не обговорили с отелем условия публикации фотографий, однако отметил, что такая практика является распространенной.