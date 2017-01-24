Эротические ФОТО российских звезд в Instagram возмутили администрацию отеля в Дубае

Бывшая участница "Дом-2" Виктория Боня, актриса Анна Калашникова, модель Алена Шишкова и другие красотки вызвали гнев представителей исламской страны, выкладывая откровенные фото в Инстаграм.

Интимные ФОТО в Инстаграм российских звезд разозлили администрацию отеля в Дубае

В Дубае администрация местного пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah выразила крайнее возмущение в связи с появившимися в Сети откровенными снимками российских знаменитостей, сделанных в гостинице.

Как пишет Daily Mail, ряд российских звезд приняли участие в фотосессии на территории Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah. Среди них оказалась телеведущая Виктория Боня, актриса Анна Калашникова, модель из Тюмени Алена Шишкова и другие знойные красотки.

Bang bang 💥 😈 @lilyermak @malinkaaa95 @dashamart Видео опубликовано Alina Lobacheva (@malinkaaa95) Янв 17 2017 в 10:07 PST

Good evening 🐱 #Dubai Фото опубликовано Alina Lobacheva (@malinkaaa95) Янв 17 2017 в 7:55 PST

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Янв 17 2017 в 3:30 PST

По словам руководства отеля, их гнев вызвал тот факт, что в геотегах откровенных снимков в соцсетях указано название гостиницы, что, на их взгляд, наносит удар по репутации гостиницы.

Фото опубликовано A L I N A➖A K I L O V A (@alina_akilova) Янв 15 2017 в 6:34 PST

"Это арабская страна. Мы получили много жалоб от семей с детьми", — цитирует Лайф представителя Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, призвавшего российских моделей удалить геотеги с названием отеля с фотографий.

"Пусть фотография просто будет помечена, как сделанная в Дубае", — предложил он.

Фото опубликовано A L I N A➖A K I L O V A (@alina_akilova) Янв 16 2017 в 7:39 PST

В свою очередь, эксперт туристической отрасли рассказал изданию Dni.ru, что модели перед съемкой, судя по всему, не обговорили с отелем условия публикации фотографий, однако отметил, что такая практика является распространенной.