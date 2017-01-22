 
TOP 10

1 Мадонна нецензурно выругалась на Трампа в прямом эфире CNN

2 Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди США (ФОТО)

3 Штайнмайер назвал избрание Трампа концом миропорядка XX века

4 Дональд Трамп признался в любви ЦРУ

5 "Знает, на кого можно наезжать": Чубайс и телеведущий Соловьев устроили перепалку в Twitter

6 СМИ: Тюмень может остаться без ЧМ по биатлону-2021 из-за допинг-скандала

7 ФОТО и ВИДЕО с недовольными Клинтон и Обамой на инаугурации Трампа "взорвали" соцсети

8 Россия завоевала "бронзу" в мужской эстафете по биатлону на этапе КМ в Антхольце (ВИДЕО)

9 Исполком IBU отказался отстранять сборную Россию по биатлону

10 Обнародовано ВИДЕО ликвидации киллера, расстрелявшего в Москве бизнесмена на Lexus

Новости наших партнеров

"Знает, на кого можно наезжать": Чубайс и телеведущий Соловьев устроили перепалку в Twitter

Опубликовано 22.01.17 10:50 "Знает, на кого можно наезжать": Чубайс и телеведущий Соловьев устроили перепалку в Twitter

Председателя правления Роснано возмутила критика Соловьева в Twitter.

Глава правления Роснано Анатолий Чубайс устроил словесную перепалку с известным российским телеведущим Владимиром Соловьевым из-за критики государственного деятеля в Twitter.​

Конфликт между Соловьевым и Чубайсом начался после заявления последнего на Всемирном экономическом форуме, когда тот сообщил, что большинство участников мероприятия испытывает ужас после избрания Дональда Трампа на пост президента США.

У Соловьева вызвало удивление, что председатель правления Роснано "ощутив ужас" не подал в отставку, не ужшкммт ушел на пенсию и не покаялся перед соотечественниками.

Также он прокомментировал сообщение читателя, сделавшего комплимент Чубайсу за то, как тот заводит телеведущего.

Чубайс быстро обратил внимание на высказывания со стороны Соловьева, похвалив его за умение безошибочно выбирать объекты для нападок.

В ответ журналис пригласил его в эфир одной из своих программ и удивился умению госдеятеля держаться на плаву в течение долгих лет.

После того, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве, в отличие от Давоса, не испытывают никакого ужаса, Соловьев продолжил критиковать оппонента.

Еще через некоторое время Чубайс сказал, что "перехвалил" журналиста, если тот решил пригласить его на свое шоу.

Затем телеведущий продублировал приглашение на эфир в своем аккаунте для широкой аудитории.

Однако, судя по всему, Соловьев даже не надеется на то, что Чубайс действительно придет на телепередачу
Другие материалы по этой теме

Чубайс рассказал о царящем на форуме в Давосе ужасе

Жириновский шокировал в эфире ТВ анекдотом про Меркель, Обаму и унитаз (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга