"Знает, на кого можно наезжать": Чубайс и телеведущий Соловьев устроили перепалку в Twitter

Председателя правления Роснано возмутила критика Соловьева в Twitter.

Глава правления Роснано Анатолий Чубайс устроил словесную перепалку с известным российским телеведущим Владимиром Соловьевым из-за критики государственного деятеля в Twitter.​

Конфликт между Соловьевым и Чубайсом начался после заявления последнего на Всемирном экономическом форуме, когда тот сообщил, что большинство участников мероприятия испытывает ужас после избрания Дональда Трампа на пост президента США.

У Соловьева вызвало удивление, что председатель правления Роснано "ощутив ужас" не подал в отставку, не ужшкммт ушел на пенсию и не покаялся перед соотечественниками.

И подал в отставку? Ушел на пенсию? Раскаялся? Покаялся перед россиянами ? Аааааааа, просто дал интервью ....) https://t.co/6lUF3auWfU — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 января 2017 г.

Также он прокомментировал сообщение читателя, сделавшего комплимент Чубайсу за то, как тот заводит телеведущего.

Чубайс быстро обратил внимание на высказывания со стороны Соловьева, похвалив его за умение безошибочно выбирать объекты для нападок.

За что люблю тележурналиста В.Соловьева-вот уже лет 15 безошибочно знает, на кого можно наезжать, а на кого нет. Умный! — Anatoly Chubays (@achubays) 20 января 2017 г.

В ответ журналис пригласил его в эфир одной из своих программ и удивился умению госдеятеля держаться на плаву в течение долгих лет.

@achubays ну уж не преувеличивайте. Это Вы на плаву столько лет.... и ни что Вас не берет. Приходите на эфир. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 января 2017 г.

После того, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве, в отличие от Давоса, не испытывают никакого ужаса, Соловьев продолжил критиковать оппонента.

Только Чубайсу не говорите ))))))) https://t.co/T6dTwHLakV — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 января 2017 г.

Еще через некоторое время Чубайс сказал, что "перехвалил" журналиста, если тот решил пригласить его на свое шоу.

В.Соловьев зовет завтра на эфир. Похоже, перехвалил я его - раз всерьез думает, что я приду - значит не очень умный. https://t.co/C523D7R1Ji — Anatoly Chubays (@achubays) 21 января 2017 г.

Затем телеведущий продублировал приглашение на эфир в своем аккаунте для широкой аудитории.

Позвал на эфир @achubays Что бы у него не было возможности , сказать, что его не приглашали. А вот хватит ли ему смелости прийти....? — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 21 января 2017 г.

Однако, судя по всему, Соловьев даже не надеется на то, что Чубайс действительно придет на телепередачу