Причина крушения самолета Ту-154 в Сочи установлена экспертами Минобороны (ФОТО)

Последние новости о разбившемся самолете Ту-154 в Сочи: эксперты рассказали, почему 25 декабря прошлого года над Черным морем разбился самолет оборонного ведомства.

Причина крушения самолета в Сочи, последние новости: почему разбился Ту-154 над Черным морем, рассказали эксперты Минобороны

По итогам полной расшифровки параметрического и речевого бортовых самописцев самолета Ту-154, разбившегося в Сочи в декабре 2017 года, эксперты Минобороны рассказали о причинах крушения. По словам специалистов, авиалайнер с пассажирами погубила совокупность нескольких факторов: борт отправился в Сирию перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский перепутал на взлете рычаги управления шасси и закрылками, а когда ужшкммт экипаж заметил ошибку, то было уже поздно: тяжелому Ту-154 не хватило высоты для спасительного маневра, и он ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа, после чего разрушился.

Знакомый с ходом расследования источник Life рассказал, что приоритетной версией крушения был признан человеческий фактор.

"Изученные экспертами Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники Минобороны в Люберцах данные речевого и параметрического (фиксирующего работу всех агрегатов самолёта) самописцев говорят, что на третьей минуте полёта, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости. Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками", - цитирует издание источник.

Специалисты утверждают, что это произошло после того, как второй пилот, 33-летний капитан Александр Ровенский, убрал закрылки вместо шасси.

"От этого самолёт перешёл в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать этого уже не успел", — подчеркнул источник.

Ситуацию усугубил перегруз Ту-154, из-за чего хвостовую часть самолёта потянуло вниз.

Источник утверждает, что нештатная ситуация стала полной неожиданностью для экипажа: командир авиалайнера 35-летний майор Роман Волков и второй пилот Александр Ровенский растерялись в первые секунды, но затем взяли себя в руки и до последних секунд пытались спасти самолёт.

Летавшие на Ту-154 пилоты, с которыми удалось пообщаться журналистам, подтвердили выводы экспертов Министерства обороны о том, что причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов.

Командир корабля Волков Роман Александрович и помощник командира корабля капитан Ровенский Александр Сергеевич

"У "Туполева" рукоятки уборки шасси и закрылков сделаны на козырьке кабины пилотов, между ними, над лобовым стеклом. Перепутать их можно, особенно если второй пилот, сидящий справа, в обязанности которого входит управление закрылками и шасси во время взлёта, устал. От этого самолёт перешёл в запредельный угол атаки, ударился о воду, и у него отвалилась хвостовая часть", - рассказал заслуженный пилот РФ Виктор Саженин.

Такую версию считает допустимой летчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев.

"На панели управления Ту-154 тумблеры закрылков и шасси находятся над лобовым стеклом. Закрылки — слева, шасси — справа. За них отвечает второй пилот, который сидит в кресле справа. Не исключено, что пилот мог перепутать рычаги или отвлечься на что-то, поэтому самолёт взлетал с выпущенными шасси и убранными закрылками", — сказал он, отметив, что нельзя исключать версии о том, что после взлета экипаж превысил скорость, что привело к разрушению механизма закрылка.

Другим фактором крушения Ту-154 в Сочи могло стать отсутствие у командира корабля и второго пилота достаточных знаний относительно действий в экстремальной ситуации.

"Скорее всего, ни командир самолёта Роман Волков, ни второй пилот Александр Ровенский, закончившие военные училища в начале нулевых годов, не проходили специальной лётной подготовки", — пояснил представитель комиссии по расследованию катастрофы в Сочи.

Он заявил, что если бы пилоты прошли специальную подготовку пилотирования в экстремальных ситуациях в Липецком авиацентре переподготовки военных пилотов или в ЛИИ имени Громова, то, возможно, катастрофы удалось бы избежать.

"В военных училищах, которые закончили пилоты, их вряд ли обучали, как при сбое работы закрылков на малых высотах выставить их на обратный выпуск, чтобы вывести лайнер из запредельного угла атаки", — сказал он.

В свою очередь, инженеры Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники Минобороны в Люберцах не исключают, что, когда экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, и борт удалось бы спасти, если бы не перегруз.

"О перегрузе свидетельствует тот факт, что, когда самолёт начал терять высоту, первой о воду ударилась именно хвостовая часть, которая отвалилась, а затем машина правым крылом зацепила воду и рухнула в море", — пояснил источник в Минтрансе РФ.

При этом, по его словам, нельзя исключать, что багажный отсек просто перегрузили.

"Ведь это был чуть ли не последний вылет гражданского борта в Сирию, и родственники и сослуживцы находящихся в командировке военных могли упросить руководство аэродрома и экипаж взять на борт лишнего. А во время полёта и после посадки в Сочи груз могло растрясти. Во время взлёта из Сочи груз сдвинулся в хвостовую часть лайнера, и машину при внештатной ситуации с закрылками потянуло вниз", - отметил эксперт.

Как писал TopNews, самолет оборонного ведомства России Ту-154 Б-2 с бортовым номером RA-85572 разбился в Черном море 25 декабря 2016 года. На его борту находилось 92 человека. Все они погибли.