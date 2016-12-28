Крушение Ту-154 под Сочи 2016: в Сеть попало ВИДЕО обследования в Черном море обломков самолета

Крушение Ту-154 под Сочи, новости на сегодня, 28 декабря 2016: тело 18-го пассажира и закрылки Ту-154 подняли со дна Черного моря. Шойгу заявил о начале выплат компенсаций семьям жертв крушения Ту-154, а Путин из-за катастрофы изменил формат новогоднего приема.

Крушение Ту-154 под Сочи 2016: на YouTube выложили ВИДЕО обследования в Черном море обломков самолета

Водолазы продолжают поисковые работы в Черном море. Видео обследования водолазами обломков Ту-154 появилось в интернете, пишет "Корреспондент.нет".

"Была обследована акватория дна на предмет нахождения самолета при помощи гидролокаторов бокового обзора. Были выявлены места скопления обломков, которые после водолазного обследования подтвердили наше предположение о том, что самолет упал именно в этом ужшкммт месте. Уже найдено очень много останков самолета, которые мы поднимаем на поверхность", - сообщил начальник поисково-спасательного подразделения Вячеслав Иващенко.

Ранее спасателям удалось найти обломок самолета размером около 60 метров в длину, а также фрагменты тел жертв авиакатастрофы.

Со дня Черного мора подняли тело 18 пассажира Ту-154

На дне Черного моря обнаружены новые обломки упавшего самолета Ту-154, тело одного из погибших и части компьютера. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах. Сотрудники доставляют на берег обломки воздушного судна, чтобы провести выкладку его фрагментов, сообщает "Блокнот".

Сотрудники служб подняли часть фюзеляжа с двумя иллюминаторами, шестеренки, а также закрылка самолета. Также водолазы обнаружили на дне тело, вероятно, принадлежащее 18-му погибшему пассажиру.

Поиски ведутся круглосуточно. К настоящему моменту спасатели южного регионального поисково-спасательного отряда и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» совершили более 30 погружений, поднимая на поверхность крупные обломки рухнувшего самолета Ту-154 и тела.

Шойгу рассказал о начале выплат компенсаций семьям жертв крушения Ту-154‍

Выплаты материальной помощи семьям погибших при крушении Ту-154 начнутся 28 декабря. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее страховая компания "Согаз" сообщала, что семья каждого погибшего военного получит компенсацию в размере более 5,8 миллиона рублей.

Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле после крушения Ту-154‍

После крушения российского самолета Ту-154 президент Владимир Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер», — сказал Путин.

Он отметил, что провел обсуждение с коллегами в Совете безопасности о том, «что мы сделали в этом году и что нам предстоит сделать». По словам президента, в Совбезе пришли к мнению, что «уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый, 2015 год». В частности, президент отметил, что нефть стоила в 2015 году $40 и 51, а сейчас $40, а результат в этом году на порядок лучше, чем в 2015-м.

«Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно и делаем это», — заключил Путин.