Крушение самолета в Сочи 2016: названа новая причина падения Ту-154

Крушение Ту-154 над Черным морем: специалисты продолжают расшифровывать поднятые на поверхность бортовые самописцы.

Авиакатастрофа в Сочи 2016, последние новости: названа новая причина крушения Ту-154

В оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС неофициально называют предварительной причиной катастрофы Ту-154 над Черным морем под Сочи сочетание человеческого фактора и технической неисправности, передает "Интерфакс" рассказал источник в штабе .

"Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ужшкммт ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", - приводит агентство слова источника.

В данный момент работы по расшифровке «черных ящиков» продолжается. Хранящуюся в них информацию могут озвучить уже в ближайшие сутки.

Крушение Ту-154 над Черным морем: эксперты считают, что экипаж самолета не смог решить проблему несинхронной уборки закрылков

По мнению экспертов в области авиации, близких к расследованию, самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета, пишет "Коммерсант".

В тоже время опрошенные издание специалисты отметили, что неуборка закрылков - неприятное, но не катастрофическое происшествие, а подобная ситуация и действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154 и постоянно отрабатываются членами экипажей на тренажерах.

Командир экипажа самолета Ту-154 авиакомпании "Алроса" Андрей Ламанов подтвердил мнение экспертов в интервью "Коммерсант FM", подчеркнув, что слово "закрылки" - это нормальное слово при взлете самолета.

"Большая неприятность на самолете Ту-154, на всех абсолютно самолетах, связанная с закрылками, - это несинхронная уборка закрылков". "Но экипаж проходит подготовку, определенную учебу на тренажере, программа введена по действию при несинхронной уборке закрылков", - добавил он.

Эксперты также сообщили, что обычно возникающий в связи с неубранными закрылками пикирующий момент на старте летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета, докладывают о неисправности диспетчеру и возвращают машину на аэродром вылета на небольшой скорости, чтобы отклоненные плоскости не оторвало встречным потоком.

Однако экипаж минобороновского Ту-154 по какой-то причине не смог решить проблему отказавших закрылков. Более того, своими действиями лишь мог усугубить аварийную, но еще не критическую ситуацию, возникшую на борту.

Более того, по мнению экспертов, военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.

Это подтверждается показаниями очевидцев, в том числе сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, который показал, что самолет летел с чрезмерно задранным носом. Очевидец сравнил положение самолета с "мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо".

Напомним, на борту направлявшегося в Сирию военного самолета Ту-154 находились 92 человека.