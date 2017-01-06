В Красноярске 4 человека умерли от отравления алкогольным коктейлем

Все погибшие распивали коктейль "Тайм-Аут" в комнате общежития.

Четыре человека стали жертвами отравления алкогольным коктейлем Тайм-аут" в Красноярске. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России региона.

Тела погибших были обнаружены 5 января 2017 года около 23:00 в комнате общежития в Кировском районе города. Погибшими являются 32-летний мужчина, две его сестры в возрасте 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина.

"Все они в течении дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "тайм-аут", который приобрели в павильоне", — отметили следователи.

По сведениям ужшкммт портала "НГС.Новости", алкогольный напиток направлен на экспертизу. Он продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как писал TopNews, в декабре в Иркутске от отравления парфюмерным косметическим средством для ванн "Боярышник" скончались 77 человек, 74 из которых отравились метиловым спиртом.