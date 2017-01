Пол Маккартни спел на новогодней вечеринке на яхте Абрамовича (ВИДЕО) Абрамович закатил новогоднюю вечеринку на яхте вместе с Полом Маккартни. На Новый год бизнесмен Роман Абрамович устроил традицонную вечеринку на острове Сен-Барт. Это один из самых дорогих островов Франции, отдых на котором доходит до 110 тысяч долларов в неделю. На этот раз в празднике для россисйких олигархов приняли участие Пол Маккартни и группа The Killers — они и разметили видео своего выступления на своей странице в фейсбуке, передает "Дождь". So far, so good. Опубликовано The Killers 1 января 2017 г. Среди гостей вечеринки заметили экс-совладельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, миллиардера и партнера Виктора Вексельберга Леонарда Блаватника, экс-президента компании «Сибнефть» Евгения Швидлера и других известных бизнесменов. В разные годы на традиционных новогодних вечеринках у Абрамовича пели Rolling Stones и U2. Как ранее сообщал Topnews, в мероприятии непосредственное участие приняли и младшие наследники Абрамовича — сын Аарон и дочь Лея, а в Сети была опубликовано фото супруги олигарха Дарьи Жуковой в банном халате. Кудрявые и как две капли воды похожие на отца дети общались с друзьями родителей и танцевали под песни Пола Маккартни. Грандиозным фейерверком, запущенным с яхты Eclipse, любовались все отдыхающие острова Сен-Барт. Также, 1 января Маккартни сообщил о том, что первый его концерт в этом году пройдет в Японии в апреле, пишет "Газета.ру". Ранее Маккартни спел рождественскую песню «Wonderful Christmas Time» с телеведущим Джимми Фэллоном, а также актрисами Риз Уизерспун и Скарлетт Йоханссон и актерами Мэттью Макконахи и Сетом Макфарлейном. Твитнуть Другие материалы по этой теме В Сеть попали ФОТО, как супруга Абрамовича встретила Новый год в халате Подарки Абрамовича и Гуцериева попали в ТОП-10 самых дорогих за все времена (ФОТО) Новости наших партнеров