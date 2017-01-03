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Пол Маккартни спел на новогодней вечеринке на яхте Абрамовича (ВИДЕО)

Опубликовано 03.01.17 14:32 Пол Маккартни спел на новогодней вечеринке на яхте Абрамовича (ВИДЕО)

Абрамович закатил новогоднюю вечеринку на яхте вместе с Полом Маккартни.

На Новый год бизнесмен Роман Абрамович устроил традицонную вечеринку на острове Сен-Барт. Это один из самых дорогих островов Франции, отдых на котором доходит до 110 тысяч долларов в неделю. На этот раз в празднике для россисйких олигархов приняли участие Пол Маккартни и группа The Killers — они и разметили видео своего выступления на своей странице в фейсбуке, передает "Дождь".

So far, so good.

Опубликовано The Killers 1 января 2017 г.

Среди гостей вечеринки заметили экс-совладельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, миллиардера и партнера Виктора Вексельберга Леонарда Блаватника, экс-президента компании «Сибнефть» Евгения Швидлера и других известных бизнесменов. В разные годы на традиционных новогодних вечеринках у Абрамовича пели Rolling Stones и U2.

Как ранее сообщал Topnews, в мероприятии непосредственное участие приняли и младшие наследники Абрамовича — сын Аарон и дочь Лея, а в Сети была опубликовано фото супруги олигарха Дарьи Жуковой в банном халате.

Кудрявые и как две капли воды похожие на отца дети общались с друзьями родителей и танцевали под песни Пола Маккартни. Грандиозным фейерверком, запущенным с яхты Eclipse, любовались все отдыхающие острова Сен-Барт.

Также, 1 января Маккартни сообщил о том, что первый его концерт в этом году пройдет в Японии в апреле, пишет "Газета.ру".

Ранее Маккартни спел рождественскую песню «Wonderful Christmas Time» с телеведущим Джимми Фэллоном, а также актрисами Риз Уизерспун и Скарлетт Йоханссон и актерами Мэттью Макконахи и Сетом Макфарлейном.
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