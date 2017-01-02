В Сеть попали ФОТО, как супруга Абрамовича встретила Новый год

О том, как Дарья Жукова проводила праздничный день, стало известно благодаря Instagram ее друга, американского журналиста Дерека Бласберга.

Дарья Жукова, супруга Романа Абрамовича, Новый год встретила на яхте, находясь у побережья Карибского острова Сен-Бартс вместе с близкими друзьями. Вся компания при этом была одета в купальные халаты. Правда, Новый год в таком виде Дарья отметила по-лондонскому времени – полночь у них наступила четыре часа спустя, пишет "КП".

Снимком в халатах поделился в Инстаграме близкий друг Дарьи – нью-йоркский журналист Дерек Бласберг.

- Где-то сейчас полночь, - написал он. - IT'SMIDNIGHTSOMEWHERE!

IT'S MIDNIGHT SOMEWHERE! 🍾🎉 Фото опубликовано Derek Blasberg (@derekblasberg) Дек 31 2016 в 2:48 PST

На фото Дарья позирует в центре композиции, рядом с ней – двое детей Абрамовича, Аарон и Лея. Справа пристроилась известная супермодель Карли Клосс, которая тоже приехала на Сен-Бартс, чтобы встретить Новый год в компании Абрамовича и его жены.

Парой часов спустя в поместье олигарха на Сен-Бартсе был дан старт новогодней вечеринке. Обычно окружение миллиардера с удовольствием делилось подробностями: сколько денег потрачено на праздничный стол, какой гонорар был заплачен артистам. В этом году, видимо, из-за глобального мирового кризиса, миллиардер решил быть скромнее и засекретил сумму, которую он потратил на праздник.

Гостей в эту ночь развлекали две легендарные группы – «Rolling stones» и «Guns and Roses». Гости до утра веселились в поместье русского олигарха стоимостью 71 миллион долларов. Среди звезд на вечере были замечены дизайнер Стела Маккартни – дочь «битла» Пола Маккартни, который в эти дни, кстати, тоже отдыхает на Сен-Бартсе, рэпер Пафф Дэдди и голливудская актриса Эшли Олсен.