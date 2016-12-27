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На западе Москвы преступник ранил из ружья пять человек

Опубликовано 27.12.16 08:32 На западе Москвы преступник ранил из ружья пять человек

В числе пострадавших - трое полицейских.

На западе российской столицы подозреваемый в совершении преступления мужчина в ходе задержания ранил из охотничьего ружья пятерых человек, трое из которых — сотрудники полиции.

"При проведении оперативных мероприятий, в ходе задержания подозреваемого в грабеже, последний оказал сопротивление и ранил троих сотрудников полиции, которые направлены в медучреждение",— цитирует ТАСС источник в МВД.

По информации ведомства, злоумышленник забаррикадировался в квартире и пока не ужшкммт был задержан. Для его захвата был вызван спецназ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются вести с мужчиной переговоры.

Интернет-издание "Лайф" передает, что к данному моменту стражи правопорядка смогли установить личность стрелка - это 45-летний житель Москвы Кирилл Луньков.

Были оцеплены проезды к дому №22 на Ельнинской улице, на месте дежурят две бригады скорой помощи и аварийная служба Мосгаз.

Представители скорой помощи рассказали, что все пострадавшие были ранены из охотничьего ружья зарядами дроби.

"У потерпевших огнестрельные ранения дробью в различные части тела, имеются прямые попадания и попадания дроби рикошетом",— поведал медицинский работник.
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