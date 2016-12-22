Минтранс решил удвоить в 2017 году тариф "Платона"

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что в 2017 году тариф системы «Платон» будет резко повышен.

Тариф по системе "Платон" в 2017 году будет увеличен в два раза, до 3,06 рублей с 1 км. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. По его словам, год система "Платон" отработала в нормальном режиме, "пора переходить на новый тариф". Сейчас это 1 рубль 53 копейки, сообщает ТАСС.

По его словам, на данный момент на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства. "Инфраструктура построена на народных деньгах, а на ней ужшкммт зарабатывают коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей. Смысл системы "Платон" в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта", - отметил Соколов.

«Смысл системы «Платон» в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», - подчеркнул Соколов, слова которого приводит "КП".

Тариф «Платон» для грузовиков весом более 12 тонн был введен 15 ноября 2015 года. Его начальный размер составлял 3,73 рубля за километр, но после акций протеста дальнобойщиков он был снижен до 1,53 рубля. Повышение тарифа предполагалось в марте, однако вопрос был отложен до конца этого года.