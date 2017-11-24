Курс доллара на сегодня, 24 ноября 2017: Трамп обрушит рубль в январе - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 24 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 24 ноября 2017 составляет 58,46 руб., курс евро на сегодня - 69,17 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 57,14 руб. при покупке и 60,26 руб. при продаже банком, курс евро на 24 ноября 2017 установлен на уровне 67,67 руб. и 71,17 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара 2017-2018 в России: мнение эксперта

По мнению экспертов, в конце 2017 или в начале 2018 года может произойти ужшкммт обвал рубля. Это произойдет, когда станет известно о том, какие новые санкции будут введены США в отношении России. В случае наложения запрета на покупку российских облигаций, может произойти из массовая распродажа, что взвинтит спрос на валюту.

Том Левинсон из Sberbank CIB В уверен, что к концу 2017 года курс доллара может подняться до 61-62 руб., чему будут способствовать увеличение выплат по внешнему долгу и ухудшение ситуации с валютной ликвидностью. При этом, предположительно, начнут сокращаться вложения иностранных инвесторов в российские облигации, достигшие рекордных значений.

"Впрочем, на наш взгляд, пока нет оснований ожидать резкого ослабления рубля ближе к концу года", - цитирует аналитика "Газета.ru".

В свою очередь, нефть может резко подешеветь, если ОПЕК+ не сможет договориться о продлении сделки по ограничению добычи на период после первого квартала 2018 года.

Другим негативным фактором для рубля является ожидаемое введение новых санкций со стороны США в отношении России, хотя Банк России не видит серьезных последствий этого шага для отечественного финансового рынка.

Оптимизм регулятора не разделяют финансовые аналитики. Однако они в целом согласны, что доходность вряд ли резко и надолго вырастет. Тем не менее, основной удар может прийтись на рубль.