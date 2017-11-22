Курс доллара на сегодня, 22 ноября 2017: рубль сопротивляется давлению - эксперты

Курс валют на сегодня, 22 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 ноября 2017 года поднялся почти на 19 копеек - до 59,4604 рубля. Курс евро на сегодня вырос на 15 копеек и составил 69,8184 рубля.

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По словам главы аналитического департамента Альфа-Форекс Андрея Диргина, курс рубля держится по отношению к доллару США на уровнях чуть выше 59 рублей, причем специалист уверен, что до конца ноября пара ужшкммт останется в коридоре 59−60 рублей.

"Ликвидность в России обеспечивается на данный момент относительным балансом между сбором зарубежной валюты на выплаты кредитов по концу года и началом налогового периода (пик будет 27 ноября), когда требуется отечественная валюта", - цитирует Диргина Regnum.

Он отметил, что на стоимость рубля оказывают влияние также внешние факторы, причем рост и удержание цен на нефть на уровне 62 долларов за баррель не привел к существенному укреплению курса рубля.

"Есть и еще один фактор, общий курс доллара ослабевает и из-за Дня благодарения серьезных движений на рынке США не предвидится, поэтому переоценка зарубежной валюты становится еще одним уровнем поддержки на 22 ноября", - сказал эксперт.

В свою очередь, аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев пояснил, что "российская валюта вернулась к снижению после восстановления во второй половине прошлой недели".

"И ситуация на рынке нефти говорит в пользу дальнейшего ослабления рубля. Brent подешевела в понедельник, причем на фоне подозрений участников рынка в том, что продление соглашения ОПЕК+ в конце ноября — дело отнюдь не решенное, и прежде всего из-за невнятной позиции России, а точнее, российских нефтяников", - приводит обзор эксперта "Росбалт".

Ковалев указывает, что "на рынке энергоносителей в связи с этими сомнениями может назреть более глубокая коррекция, которая еще сильнее подорвет силы уязвимого рубля".