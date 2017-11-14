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Тереза Мэй назвала Россию "угрозой мировому порядку"

Опубликовано 14.11.17 10:03 Тереза Мэй назвала Россию "угрозой мировому порядку"

Сенатор Пушков уже ответил Мэй на обвинения России в подрыве международного порядка.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая на банкете, который устроил лорд-мэр лондонского Сити, обвинила Россию во вмешательстве в выборы в других государствах и создании фейковых новостей. По ее словам, характер и масштаб действий Москвы «угрожает международному порядку, от которого мы зависим», пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на The Guardian.

По данным СМИ, это заявление не было спровоцировано каким-либо конкретным событием, а явилось реакцией на растущее досье доказательств того, что Россия вмешивалась ужшкммт во внутреннюю политику в странах Запада.

Мэй даже перечислила примеры случаев, когда Россия, по ее мнению, пыталась подорвать институты Запада, и заявила: «У меня очень простое послание России. Мы знаем, что вы делаете. И вы не добьетесь успеха. Потому, что вы недооцениваете прочность наших демократий, стойкую привлекательность свободных и открытых обществ, а также приверженность стран Запада альянсам, которые нас объединяют».

Речь Мэй была построена по принципу «мы – они». Премьер уточнила, что она не хочет «возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации», но Великобритания должна будет принять меры для защиты своих интересов, а также интересов Европы и всего мира, если Россия продолжит нынешнюю политику, отмечают "Ведомости".

При этом Мэй высказала надежду, что Россия «однажды выберет этот другой путь» и станет сильным, играющим по правилам государством.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал недружественные заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая обвинила РФ в попытке подрыва международной системы правил.

«Миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ и терроризма в Европе, себя изжил. Атакой на Россию его не спасти», – написал сенатор в Twitter.

Также Пушков прокомментировал ее заявление по поводу распространения российскими СМИ фейковых новостей. Он попросил Мэй вспомнить ложь экс-премьера Тони Блэра об Ираке, а также «постоянную ложь своих СМИ о Сирии и Украине».
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