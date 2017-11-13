Курс доллара на сегодня, 13 ноября 2017: россияне не верят в укрепление рубля - эксперты

Курс валют на сегодня, 13 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 ноября 2017 составляет 59,28 руб., курс евро на сегодня - 68,97 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению финансового аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, курс рубля к концу года будет плавно ослабевать и в декабре, скорее всего, он будет находиться в диапазоне 57-60 рублей.

Согласно опросу ВЦИОМ, россияне считают ослабление рубля долгоиграющим, а около 60% опрошенных полагают, что ужшкммт через три месяца стоимость доллара вырастет до 63 рублей.

"Опросы не показательны для динамики валютного курса. Но перед Новым годом действительно наблюдается традиционный спрос на валюту. Связан он с периодом новогодних праздников в России - многие люди куда-то отправляются отдыхать и покупают валюту. Что касается других аспектов, то здесь стоит выделить продолжение снижения ставки Центробанком и низкий уровень инфляции. Последние данные Росстата показывают инфляцию на уровне 2,7% против тех 4%, которые мы ждали на конец года", - полагает аналитик компании TeleTrade Анастасия Игнатенко. Ее слова приводит "Экономика сегодня".

Эксперт отмечает необходимость учесть ожидания повышения ставки на декабрьском заседании ФРС США.

В свою очередь, Тимур Нигматуллин отмечает, что плавное ослабление рубля к концу года является наиболее вероятным сценарием.

"Есть несколько формальных факторов, которые исторически давят на рубль в декабре. Во-первых, это сезонность платежей по внешнему долгу – пик приходится на декабрь, что оказывает серьезное влияние на валютный рынок. В этом году объем выплат составит около 15 млрд долларов, что является значительной суммой даже в масштабах рынка", - сказал он, напомнив, что дополнительным фактором давления является сезонность торгового и платежного баланса.