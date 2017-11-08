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На Украине отреагировали на сообщения СМИ о намерении разорвать дипотношения с Россией

Опубликовано 08.11.17 17:04 На Украине отреагировали на сообщения СМИ о намерении разорвать дипотношения с Россией

В Верховной Раде прокомментировали информацию о намерении Киева разорвать дипломатические отношения с Россией.

У Верховной Рады нет полномочий разрывать дипломатические отношения с Россией и соответствующие поправки к закону о реинтеграции Донбасса не предлагались. Об этом сообщил глава комитета украинского парламента по вопросам безопасности Сергей Пашинский. Его слова приводит "Комсомольская правда".

 «Той поправки, о которой вы говорите, там нет, так как это не компетенция закона о реинтеграции Донбасса», - заявил Пашинский. По его словам, процедура установления дипломатических отношений ужшкммт с другими государствами прописана в украинском законодательстве и этот вопрос не входит в компетенцию Верховной Рады.

Винник также опроверг слухи о том, что он внес инициативу о разрыве дипотношений в РФ. По его словам, это невозможно, так как срок подачи поправок к закону о реинтеграции окончен.

Глава комитета Верховной рады по вопросам безопасности Сергей Пашинский также заявил, что вопрос о разрыве дипотношений не относится к компетенции украинского парламента, пишет "РГ".

Заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил журналистам: "Нет этой нормы". Депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко призвал разделять указанный законопроект и возможность разрыва отношений, предупредив, что такое решение нужно было бы "десятки раз взвесить".

Ранее сообщалось, что Киев может разорвать официальные дипломатические отношения с Москвой согласно поправке, внесенной в закон о реинтеграции Донбасса. Инициатором соответствующих изменений якобы стал депутат Верховный рады Украины Иван Винник из "Блока Петра Порошенко".
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