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СМИ: Россия и Украина могут разорвать дипотношения

Опубликовано 08.11.17 08:34 СМИ: Россия и Украина могут разорвать дипотношения

Соответствующую поправку внесли в закон о реинтеграции Донбасса.

Киев может разорвать официальные дипломатические отношения с Москвой согласно поправке, внесенной в закон о реинтеграции Донбасса. Инициатором соответствующих изменений стал депутат Верховный рады Украины Иван Винник из "Блока Петра Порошенко".

Как пишет "Коммерсант", рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса запланировано на 16 ноября и, по словам журналистов, большинство законотворцев намерены поддержать документ. В случае подписания закона президентом Украины Петром Порошенко, дипучреждения России и Украины будут закрыты. В этом случае интересы Киева в нашей стране будут представлять Белоруссия ужшкммт или Швейцария.

Ранее TopNews писал о том, что в начале октября украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому за Россией закрепляется статус страны-агрессора и вводится понятие "российская оккупационная власть". Также законопроект предоставляет право главе государства объявлять военное положение. Соответствующий документ приняли в первом чтении 6 октября 2017 года. За него проголосовали 233 депутата при 226 необходимых.
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