Курс доллара на сегодня, 3 ноября 2017: Трамп поддержал рубль - эксперты

Курс валют на сегодня, 3 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 3,37 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составил 67,677 рубля, курс доллара на 3 ноября 2017 упал на 6,88 копейки - до 58,0869 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,31 копейки - до 62,4024 рубля.

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Вслед за чередой негативных событий на ужшкммт рынке появилась информация, способная благоприятно сказаться на курсе рубля: американские СМИ сообщают о том, что президент США определился с кандидатурой преемника Джанет Йеллен на посту главы ФРС - им станет Джером Пауэлл.

Для рынков это означает то, что в целом Пауэлл поддерживает политику Йеллен по постепенному повышению процентных ставок в случае роста экономики.

В свою очередь, ранее Трамп в одном из своих интервью говорил о том, что рассчитывает на сохранение политики низких ставок.

"Она (Джанет Йеллен - прим. ред.) мне нравится; Мне нравится ее политика. Я думаю, что она проделала хорошую работу. Я бы хотел, чтобы ставки оставались низкими. Исторически ее политика ассоциируется с низкой процентной ставкой", - подчеркнул лидер США.

Рынки уже отыграли эту кадровую новость - в Азии на торгах индекс доллара снизился на 0,3%, что предоставило возможность рублю перейти к укреплению от нейтральной динамики, отмечает "Эксперт".