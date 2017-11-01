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Конец света 19 ноября 2017: нумерологи пророчат апокалипсис из-за Нибиру

Опубликовано 01.11.17 10:39 Конец света 19 ноября 2017: нумерологи пророчат апокалипсис из-за Нибиру

Нибиру 2017, последние новости: по мнению исследователей, апокалипсис наступит из-за планеты Нибиру.

Конец света 19 ноября 2017: планета Нибиру приближается к Земле 

Нумерологи "определили" очередную дату конца света. По мнению специалистов, апокалипсис на Землен произойдет 19 ноября 2017 года.

Как пишет Planetxnews.com со ссылкой на исследователей, именно в этот день к нашей планете на максимально близкое расстояние подойдет загадочная планета X, которую уже давно называют Нибиру. По словам нумерологов, гигантское небесное тело будет находится в Солнечной системе, оставаясь при этом невидимым.

При этом ужшкммт столкновения двух планет не произойдет, однако специалисты утверждают, что гравитационные силы оказавшейся рядом с Землей Нибиру вызовут необратимые катаклизмы, а из-за извержений вулканов погибнет все живое.

Никаких официальных комментариев на этот счет не поступало, однако ранее TopNews со ссылкой на исследование астрофизика Константина Батыгина из Калифорнийского технологического института в Пасадене и его коллегу астронома Майка Брауна писал о том, что загадочная Планета Х действительно может существовать. Ученые утверждают, что движется она по сильно вытянутой орбите - для того, чтобы облететь Солнце, ей требуется 15 тысяч лет.
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