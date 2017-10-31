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Турция может отменить систему «всё включено» для туристов

Опубликовано 31.10.17 18:15 Турция может отменить систему «всё включено» для туристов

Эксперты уже заявили, что россияне поедут в Кению после отказа Турции от all inclusive.

Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы «всё включено», сообщают "Известия" со ссылкой на Travel Russian News.

По мнению Паландокена, подобная система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам. «Если мы ликвидируем систему «всё включено», туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам», –– сказал эксперт.

Согласно его подсчетам, в среднем каждый ужшкммт отдыхающий в Турции турист тратит не менее $570. Он уверен, что отмена системы «всё включено» позволит туристам ближе ознакомиться с природой и культурой Турции. Особенно это касается туристов из России и Германии, которые чаще других пользуются данной системой и «видят страну только по пути из аэропорта в отель и обратно».

На это вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью агентству Ura.ru, предположил, что россияне могут начать ездить в Кению, если турецкие отели начнут отменять систему all inclusive.

По его словам, в этой восточно-африканской стране в последние годы активно развивается отдых по системе «все включено» и сюда уже начали массово приезжать туристы из Германии, Польши и Чехии.
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