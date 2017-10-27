Шнуров подарил квартиру брянской пенсионерке

Пенсионерка рассказала свою историю на телевидении, после чего Следственный комитет начал проверку.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожертвовал 500 тысяч рублей на квартиру для пенсионерки из Брянска, сообщают РИА Новости со ссылкой на «Брянск Today».

Как стало известно из программы мужское/женское, последние 30 лет 79-летняя Нина Макеева жила в здании конюшни постройки XIX века в поселке Лопандино Брянской области. Местные власти периодически обещали решить ее квартирный вопрос, но в реальности предлагали только "равноценный обмен", например, переезд в здание старой школы.

Следственный комитет начал проверку только после ужшкммт того, как Макеева расскащала на всю старну свою историю. После того как вся страна узнала о том, что женщина вынуждена жить в таких ужасных условиях, неизвестный меценат анонимно перечислил пенсионерке полмиллиона рублей. Позже выяснилось, что им оказался Сергей Шнуров.

Отметим, что Нина Макеева уже купила двухкомнатную квартиру в Комаричском районе.

Подписчики музыканта в Instagram начали благодарить его в комментариях за такой поступок. "Человечище! Спасибо, Сергей!", "Лайк за бабушку из новостей", Сергей Владимирович, вам уважуха за квартиру бабушке", — написали пользователи под последними постами Шнурова.