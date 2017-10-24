Новый вирус #BadRabbit атаковал сервер и рабочие компьютеры работников агентства "Интерфакс"

Агентство "Интерфакс" и "Фонтанка" подверглось «беспрецедентной вирусной атаке» - сайт и подписные сервисы прекратили работу, хакеры требуют выкуп в биткоинах.

Новостное агентство "Интерфакс" во вторник подверглось компьютерной вирусной атаке, не работают сайт и базы, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

"Наш сайт, базы подверглись компьютерной вирусной атаке, о чем идет речь, мы пока не знаем, - сказал собеседник агентства. - Наши технические специалисты работают над этой проблемой и пытаются сделать все возможное, чтобы ее устранить как можно скорее".

Из-за хакерской ужшкммт атаки в работе серверов Интерфакса возник сбой. Технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем. — Интерфакс (@interfax_news) 24 октября 2017 г.

Представитель пресс-службы отметил, что рабочие компьютеры отключены. "Сейчас обесточили все компьютеры, АССОИ (система передачи внутренней информации от компьютера к компьютеру, в том числе от регионов) не пострадала", - рассказал еще один источник.



Источник РБК в «Интерфаксе» сообщил, что работа сайта была нарушена примерно в 14:20.



В социальной сети «ВКонтакте» агентство сообщило, что технические службы работают над восстановлением системы. «В связи с вирусной атакой возникли сбои в работе серверов «Интерфакса». В настоящее время технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем. Приносим извинения читателям подписчикам!» — говорится в сообщении.



В социальных сетях сотрудники агентства опубликовали фотографии экранов своих рабочих компьютеров. На них виден текст, согласно которому хакеры требуют выкуп в биткоинах. При этом указано название вируса, заблокировавшего компьютеры, — Bad Rabbit. Сумма выкупа за каждый компьютер составляет 0,05 биткоина (более 16 тыс. руб. по курсу 24 октября). После получения суммы выкупа злоумышленники обещают передать пароль для доступа к информации.

"Суть в том, что вирус запустили на сервер. А все компы, соответственно, к нему подключены. Поэтому заразиться мог любой", - пояснил эксперт РБК. В настоящее время инженеры отключили основной сервер и пытаются подключиться к резервному.



Петербургское интернет-издание «Фонтанка.ру» также сообщило в своем телеграм-канале о хакерской атаке на свой сервер. «Хакерская атака на наш сервер. У нас серьезные технические проблемы, возможно сайт будет недоступен несколько часов», — говорится в сообщении.

По данным на 16.20 мск, сайт «Фонтанки» недоступен.

Основатель компании в сфере информационной безопасности Group-IB Илья Сачков в своем Facebook сообщил, что происходящее можно считать новой волной хакерских атак.

«Сейчас началось то о чем мы предупреждали - новая волна шифровальщика атакующего российские СМИ. Group-IB достоверно известно о трех успешных атаках сегодня. Судя по экранам компьютеров не похоже на Petya или wannacry. Но это лишь картинка. Часть компьютеров уже у нас на экспертизе», — рассказал он.