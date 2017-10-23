Курс доллара на сегодня, 23 октября 2017: эксперты дали прогноз курса доллара на новую неделю

Курс валют на сегодня, 23 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 23 октября 2017 составляет 57,51 руб., курс евро на сегодня равен 67,89 руб.

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Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк констатирует, что на новой торговой неделе ожидается несколько важных событий, среди которых публикация данных о ВВП США в третьем квартале и заказах на товары длительного пользования в сентябре. Также ужшкммт в четверг по результатам заседания ЕЦБ должны быть объявлены параметры сворачивания программ монетарного стимулирования, а в пятницу станет известно, на сколько ЦБ РФ готов понизить ключевую ставку.

"Более вероятными представляются некоторое ухудшение внешних условий и новостного фона для валют стран с формирующимися рынками", - цитирует эксперта "КоммерсантЪ".

Руководитель блока стратегического развития СМП-банка Алексей Илющенко ожидает на новой неделе сдержанное движение курса доллара к уровню 57,4 руб. при условии сохранения нефтяных котировок на текущем уровне.

"Однако во многом тренд по доллару будет зависеть от риторики главы ФРС Джанет Йеллен, которая выступает с докладом в пятницу в Вашингтоне. Темой выступления заявлена денежная политика после финансового кризиса. Сенсационных заявлений рынок не ожидает, но в любом случае будет чутко реагировать на заявления главы ФРС", - добавил он.

Не ожидает кардинальных перемен в курсе доллара и аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

"Котировки нефти Brent, по прогнозам, должны остаться в области $55–60 за баррель. Событий, которые могут косвенно подстегнуть спрос на американскую валюту, на следующей неделе не предвидится. Объявление кандидата на пост главы ФРС США после Джанет Йеллен, полномочия которой истекают в феврале 2018 года, теперь должно состояться в срок до 3 ноября. Заседание ФРС США запланировано на 31 октября — 1 ноября. Таким образом, давление на сырьевые рынки в рассматриваемый промежуток времени будет ослаблено", - сказала специалист в своем комментарии изданию.