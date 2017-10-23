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Курс доллара на сегодня, 23 октября 2017: эксперты дали прогноз курса доллара на новую неделю

Опубликовано 23.10.17 00:12 Курс доллара на сегодня, 23 октября 2017: эксперты дали прогноз курса доллара на новую неделю

Курс валют на сегодня, 23 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 23 октября 2017 составляет 57,51 руб., курс евро на сегодня равен 67,89 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк констатирует, что на новой торговой неделе ожидается несколько важных событий, среди которых публикация данных о ВВП США в третьем квартале и заказах на товары длительного пользования в сентябре. Также ужшкммт в четверг по результатам заседания ЕЦБ должны быть объявлены параметры сворачивания программ монетарного стимулирования, а в пятницу станет известно, на сколько ЦБ РФ готов понизить ключевую ставку.

"Более вероятными представляются некоторое ухудшение внешних условий и новостного фона для валют стран с формирующимися рынками", - цитирует эксперта "КоммерсантЪ".

Руководитель блока стратегического развития СМП-банка Алексей Илющенко ожидает на новой неделе сдержанное движение курса доллара к уровню 57,4 руб. при условии сохранения нефтяных котировок на текущем уровне.

"Однако во многом тренд по доллару будет зависеть от риторики главы ФРС Джанет Йеллен, которая выступает с докладом в пятницу в Вашингтоне. Темой выступления заявлена денежная политика после финансового кризиса. Сенсационных заявлений рынок не ожидает, но в любом случае будет чутко реагировать на заявления главы ФРС", - добавил он.

Не ожидает кардинальных перемен в курсе доллара и аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова. 

"Котировки нефти Brent, по прогнозам, должны остаться в области $55–60 за баррель. Событий, которые могут косвенно подстегнуть спрос на американскую валюту, на следующей неделе не предвидится. Объявление кандидата на пост главы ФРС США после Джанет Йеллен, полномочия которой истекают в феврале 2018 года, теперь должно состояться в срок до 3 ноября. Заседание ФРС США запланировано на 31 октября — 1 ноября. Таким образом, давление на сырьевые рынки в рассматриваемый промежуток времени будет ослаблено", - сказала специалист в своем комментарии изданию.
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