В Санкт-Петербурге задержали руководство местного отделения Российского союза молодежи

Дмитрия Лядова и Марину Дементьеву подозревают в двух эпизодах покушения на крупное мошенничество.

В Северной столице задержаны глава и финансовый директор местного отделения Российского союза молодежи. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник, председатель отделения Дмитрий Лядов и финдиректор Марина Дементьева подозреваются в двух эпизодах покушения на мошенничество в крупном размере. На местах их жительства и работы было проведено восемь обысков.

Агентство отмечает, что в прошлом сентябре комитет по молодежной политике и взаимодействию ужшкммт с общественными организациями Санкт-Петербурга заключил договор с местным отделением Росмолодежи на предоставление субсидии в размере 545 тысяч рублей с целью возмещения затрат проекта "Кадровая школа актива молодежных общественных организаций в Санкт-Петербурге". При этом в комитет были представлены фальшивые документы, которые якобы подтверждали выполнение условий договора и обосновывали предоставление субсидии.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела. Подозреваемых задержали на двое суток до избрания им меры пресечения.