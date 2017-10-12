Голая россиянка погибла в Доминикане, позируя для видео в движущейся машине

В Доминиканской республике в результате ДТП скончалась российская туристка. Последние минуты ее жизни попали на видео.

В Доминикане погибла российская туристка. Девушка высунулась в боковое окно машины и ее сбил автобус. Трагедия попала в объектив камеры.

Российской туристке было 37 лет. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент гибели туристки. В момент трагедии она находилась в салоне автомобиля, за рулем которого сидел, по-видимому, ее приятель – гражданин Украины.

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На кадрах видно, что девушка за несколько минут до трагедии девушка развлекалась ужшкммт в салоне авто. На ней были одеты лишь белые трусы, из машины она вылезла с полностью обнаженной грудью. После этого она случайно задела головой дорожный знак.

Пострадавшую доставили в больницу. Но она получила очень серьезные травмы, в результате чего скончалась в медучреждении.