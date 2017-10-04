На теле шведской журналистки Ким Валль, в убийстве которой подозревают датского изобретателя, нашли 15 ножевых ранений.

На жестком диске датского изобретателя Петера Мадсена, обвиняемого в убийстве шведской журналистки Ким Валль на борту своей подводной лодки «Наутилус», нашли видео с пытками и обезглавливанием женщины, сообщает "Звезда" со ссылкой на BBC.

По словам прокурора Якоба Бух-Епсена, на кадрах, которые следствие определило как подлинные, запечатлены пытки женщины, обезглавливание и сожжение. Однако сам Мадсен продолжает отрицать убийство журналистки, и заявляет, любой работник лаборатории имел к нему доступ.

По данным ужшкммт телеканала, вскрытие обнаружило ножевые раны, минимум 15, на гениталиях и грудной клетке журналистки, которые, как полагают следователи, появились "незадолго до или вскоре после её смерти". Однако точная причина смерти пока не установлено, пишет Лайф.

Сам Мадсен уверяет, что Уолл умерла после того, как люк весом в 70 кг ударил её по голове. Как сообщает телеканал, 46-летний инженер-самоучка рассказал, что он попытался похоронить её в море и намеревался совершить самоубийство, затонув своей подводной лодкой.

Мадсен, который участвовал в слушаниях по видеосвязи, сказал, что доступ к носителю был не только у него. Он не знает, откуда там видео убийств.

Как писал Topnews, журналистка Ким Валль пропала после того, как отправилась с Мадсеном на прогулку на созданной им подводной лодке "Наутилус". Позже ее тело без рук, ног и головы было обнаружено в воде у берегов Копенгагена. При этом в полиции отметили, что труп женщины был намеренно утяжелен: к нему были привязаны некие металлические объекты.