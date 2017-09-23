Тиньков объяснил причину конфликта с "Немагией" и признался в любви к блогерам

Бизнесмен Олег Тиньков записал видеообращение к ведущим YouTube-канала NEMAGIA.

Бизнесмен Олег Тиньков заявил о готовности отозвать иски против авторов youtube-канала «Немагия» Михаила Печерского и Алексея Псковитина в случае, если они принесут извинения его семье. Об этом владелец Тинькофф-банка написал в своем Facebook.

"Я почти тридцать лет занимаюсь бизнесом. Я ни разу в жизни ни с кем не судился: ни по личным, ни по деловым причинам. Я никогда не просил кого-то привлечь к ответственности или заблокировать какой-то ужшкммт ресурс или чье-то высказывание обо мне лично или о моем бизнесе. Я сам могу потроллить и нормально отношусь к тому, что люди могут троллить меня и говорить про меня гадости. Ребята из Немагии перешли грань: они тронули святое - мою семью, они оскорбили мою жену", - заявил он.

По его словам, любой нормальный мужчина при таком раскладе будет защищать свою семью: в драке или через суд, кто как считает правильным.

"Я за цивилизованные способы, поэтому я пошел в суд. Я отреагировал сильно. Но я осознанно пошел на этот конфликт, чтобы показать, что я никому не позволю трогать мою семью. Можете троллить меня лично в сети сколько угодно, но не трогайте моих близких", - признался он.

Вместе с тем он согласен отозвать иск, если получит извинения.

"В этом конфликте каждый заплатил свою цену. Она высокая. В конце концов, пусть каждый сам разбирается со своей совестью", - резюмировал он.

"Я очень рад, что развернулась такая общественная дискуссия по поводу моего обращения в суд. Я думаю, что мы будем продолжать эту дискуссию, сейчас будет подключаться все больше людей к данному процессу", — сказал он.