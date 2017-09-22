"Сумасшедшего старика мы будем укращать огнем": Ким Чен Ын счел заявление Трампа объявлением войны

По мнению лидера КНДР Ким Чен Ына, слова американского президента Дональда Трампа о том, что США могут "полностью уничтожить" Северную Корею представляют собой "сложную изощренность безумного мошенника", которая "теперь поражает весь мир".
"В своей речи Трамп сообщил о возможном уничтожении 25 млн населения нашей республики. Теперь эта сложная изощренность безумного мошенника поражает весь мир", отметил глава КНДР.
Выступление Трампа, как заметил северокорейский лидер, вызывает "глобальную озабоченность".
"Испуганная собака лает все больше и больше", - сообщил на ужшкммт это Ким Чен Ын, посоветовав американскому лидеру перед выступлением на "мировую аудиторию" "тщательно выбирать соответствующие выражения", - цитирует Ким Чен Ына агентство ЦТАК.
В своей речи северокорейский лидер называет президента США "психотическим гангстером", который "открыто говорит о готовности полностью уничтожить суверенное государство". Он также предположил, что "неадекватный" Трамп, который "угрожает всем народам и заставляет мир сходить с ума", безусловно, должен быть "хулиганом и нарушителем порядка, а не политиком".
"Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем", - цитирует северокорейского лидера ТАСС.
Кроме того, глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньянможет провести "мощнейшее" испытание водородной бомбы в Тихом океане в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа "полностью уничтожить" КНДР. Однако глава внешнедипломатического ведомства отметил, что подобные решения принимает Ким Чен Ын
"Мы не имеем представления о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын", - добавил он.
Как писал TopNews, Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить" КНДР в ходе своего выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН 19 сентября.