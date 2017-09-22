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"Сумасшедшего старика мы будем укращать огнем": Ким Чен Ын счел заявление Трампа объявлением войны

Опубликовано 22.09.17 08:42 "Сумасшедшего старика мы будем укращать огнем": Ким Чен Ын счел заявление Трампа объявлением войны

Северная Корея пригрозила США "мощнейшим" испытанием водородной бомбы.

По мнению лидера КНДР Ким Чен Ына, слова американского президента Дональда Трампа о том, что США могут "полностью уничтожить" Северную Корею представляют собой "сложную изощренность безумного мошенника", которая "теперь поражает весь мир".

"В своей речи Трамп сообщил о возможном уничтожении 25 млн населения нашей республики. Теперь эта сложная изощренность безумного мошенника поражает весь мир", отметил глава КНДР.

Выступление Трампа, как заметил северокорейский лидер, вызывает "глобальную озабоченность".​

"Испуганная собака лает все больше и больше", - сообщил на ужшкммт это Ким Чен Ын, посоветовав американскому лидеру перед выступлением на "мировую аудиторию" "тщательно выбирать соответствующие выражения", - цитирует Ким Чен Ына агентство ЦТАК.

В своей речи северокорейский лидер называет президента США "психотическим гангстером", который "открыто говорит о готовности полностью уничтожить суверенное государство". Он также предположил, что "неадекватный" Трамп, который "угрожает всем народам и заставляет мир сходить с ума", безусловно, должен быть "хулиганом и нарушителем порядка, а не политиком".

"Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем", - цитирует северокорейского лидера ТАСС.

Кроме того, глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньянможет провести "мощнейшее" испытание водородной бомбы в Тихом океане в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа "полностью уничтожить" КНДР.  Однако глава внешнедипломатического ведомства отметил, что подобные решения принимает Ким Чен Ын

"Мы не имеем представления о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын", - добавил он.

Как писал TopNews, Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить" КНДР в ходе своего выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН 19 сентября.
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