Сотрудник "Яндекса", угрожавший Путину, попал в черный список ФСО

За пару дней до визита в компанию президента РФ один из сотрудников написал негатив в Сети, за что его не допустили на работу во время визита президента в компанию.

Сегодня сотрудник «Яндекса» Алексей Сокирко сообщил на странице "ВКонтакте", что ФСО не пустила его на работу, так как он якобы находится в «черных списках» из-за угроз в адрес Путину.

Отмечается, что помимо угроз среди его действий был выход на улицу с «жестким антипутинским плакатом», который якобы похвалил Сегалович (сооснователь «Яндекса», который скончался в 2013 году.

При этом на гневный пост Сокирко один из пользователей оставил ужшкммт свой комментарий.

«Я Сегаловича знаю с конца девяностых, много с ним общался в последние годы. Не было у никакой нелюбви у Путину, не выдумывай. Он был либерал, но с оговорками, как у любого человека, занимавшегося большими проектами. Вообще выдумывать за покойника и делать его своим соратником — некрасиво. Хотя и распространено», - написал ему в ответ один из пользователей.

Между тем гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин заявил РБК, что ему ничего не известно о запрете оппозиционно настроенным сотрудникам находиться в офисе во время визита президента России. При этом он признал, что входы в некоторые части здания были ограничены по требованию организаторов визита. Во всем остальном сохранялся обычный режим работы.

Отмечается также, что сотрудников компании попросили «специально не наряжаться», чтобы обстановка, окружающая президента, была максимально приближена к реальной. Шульгин заверил, что таких распоряжений не поступало. Также в СМИ сообщалось, что сотрудникам было запрещено посещать туалет во время визита Путина.

В результате на эти свидетельства отреагировал политик Дмитрий Гудков.

«Сотрудникам «Яндекса» перед визитом Путина запретили ходить в туалет. На них составили черные списки и многих не пропустили. В тумбочках порылись — ну это мы уже с утра знали.

Как всегда, будет уместна аналогия: сотрудникам Google перед визитом Дональда Трампа запретили ходить в туалет.

Что-то не так? Не рифмуется? Почему бы?

Уважение к стране начинается с уважения к себе. Если вы согласны, что вам запрещают ходить в туалет из-за того, что диктатор решил попиариться на вашем фоне, — не удивляйтесь потом ни цензуре в интернете, ни украденным выборам, ни тому, что вашего ребенка прислали в цинковом гробу с очередной необъявленной войны.

Пора уже наконец научиться в одном мгновенье видеть вечность, не велик труд», - считает Гудков.

Ранее TopNews писал, что Владимир Путин посетил офис "Яндекса" в честь 20-летяя компании. Глава государства осмотрел прототип беспилотного автомобиля, пообщался с голосовым помощником по имени «Алиса».

После отъезда Путина в офис «Яндекса» поступил анонимный звонок о минировании, и около 3 тыс. человек были эвакуированы, хотя все точно знали, что заложить взрывное устройство при таком тщательном досмотре ФСО перед визитом первого лица государства было невозможно. Однако инструкция предписывала вывести всех из здания.