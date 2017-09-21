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"Кто-то не моложе 35 лет": в "Яндексе" Путина познакомили с "Алисой" (ВИДЕО)

Опубликовано 21.09.17 16:10 "Кто-то не моложе 35 лет": в "Яндексе" Путина познакомили с "Алисой" (ВИДЕО)

Ряд сотрудников «Яндекса» не пустили на работу в день визита Путина.

Владимир Путин в четверг побывал в московском офисе «Яндекса», который в этом году отмечает свое двадцатилетие.

23 сентября «Яндексу» исполняется 20 лет. В этот день в 1997 году была представлена одноименная поисковая система.

Президент ознакомился с основными направлениями деятельности компании. Главе государства рассказали, в частности, о работе системы «Яндекс.Поиск», разработках в области искусственного интеллекта, онлайн-сервисах, предоставляемых компанией пользователям интернета, в области телемедицины, образования, бизнеса, транспорта, сообщается на сайте Кремля.

Одна из новых разработок «Яндекса» – голосовой помощник «Алиса». В программу «Алисы» заложены, в частности, сведения ужшкммт о погоде, ответы на вопросы о маршрутах по городу. Диалог можно вести как задавая вопросы вслух, так и печатая их в чате. В мире нет аналогов «Алисы», поскольку в отличие от других голосовых помощников, с ней можно просто разговаривать. Машина работает не по принципу распознавания ключевых слов, как уже созданные голосовые помощники, а анализирует перед ответом большие объемы информации. Голосовой помощник «Алиса» будет запущен 10 октября.

До прибытия Путина журналистам удалось протестировать голосового помощника "Алиса". В отличие от Siri российский программный клиент является обучаемым. По словам разработчиков, сейчас у "Алисы" интеллект трёхлетнего ребёнка, но благодаря взаимодействию с людьми она будет "расти", отмечает Лайф.

Журналисты поинтересовались у помощника, кто будет следующим президентом России.

"Кто-то не моложе 35 лет", — ответила "Алиса".

А на вопрос, кто станет президентом США, помощник заявил, что им будет гражданин России.

Кстати, во время обсуждения новой разработки "Яндекса" президент РФ Владимир Путин пошутил над обилием нецензурных постов в социальной сети "Твиттер".

"В "Твиттере" много разговоров — отфильтровали все нецензурные выражения, — заявил разработчик, рассказывая о процессе обучения голосового помощника "Алиса".

"И ничего не осталось", —пошутил Путин.

Не обошлось и без неприятных моментов. Из-за визита президента Владимира Путина сотрудники Федеральной службы охраны не пустили в московский офис «Яндекса» ряд работников, сообщает Лента.ру

Один из собеседников издания, который оказался среди тех, кому закрыли доступ в офис, отметил, что успел разглядеть две пачки с досье и фотографиями сотрудников. Источник добавил, что в этот день на работу не попали многие.
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